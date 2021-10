„A Forma-1-nek szüksége van egy amerikai versenyzőre!”

A korábban az IndyCarban és a NASCAR-ban is versenyző Danica Patrick a héten megrendezésre kerülő F1-es Amerikai Nagydíj alkalmából a Sky Sports szakértői stábját erősíti majd.

Az amerikai versenyzőnő szerint a Netflix sorozatának, a Drive to Survive-nak köszönhetően a sport népszerűsége nagyot nőtt az Egyesült Államokban.

„Az F1 szerintem sokat profitált a Netflix sorozatából, a Drive to Survive-ból” – mondta Patrick a Motorsport TV-nek. „Sokan jöttek oda hozzám azzal, hogy láttam-e a sorozatot, és hogy most már jobban érdekli őket az F1.”

„Az F1-ben szereplő versenyzők emberi arcának bemutatása, a különféle történetszálak segítenek megérteni, mi zajlik a színfalak mögött.”

A Netflix sorozata is része az F1 észak-amerikai terjeszkedésének, amire a sportot irányító Liberty Media 2016 végi hatalomátvétele óta törekszik. A száguldó cirkusz jövőre Austin mellett Miamiba is ellátogat, a közeljövőben pedig egy harmadik helyszín is bekerülhet a naptárba.

Danica Patrick szerint az F1 amerikai térhódításának egy hazai versenyző szerepvállalása lehetne a következő lépcsőfoka.

„Ha lenne egy amerikai versenyző, akiért lehetne szurkolni, szerintem sokkal nagyobb lenne a médiaérdeklődés. Valószínű több tévéműsor, hír és sportközvetítés foglalkozna az F1-gyel.”

A jelenleg is az IndyCarban versenyző Patrick a szintén a mezőnyben szereplő Colton Hertában látja a közeljövő amerikai F1-es versenyzőjét. Herta 2019-ben 19 esztendősen az IndyCar történetének legfiatalabb futamgyőztese lett, azóta pedig Michael Andretti csapatának színeiben bajnoki kihívóvá nőtte ki magát.

Herta esélyeit növelheti, hogy Andretti a hírek szerint erősen gondolkozik azon, hogy többségi tulajdonjogot vásároljon az Alfa Romeonál, és ezzel a Haas mellett ők legyenek a második amerikai tulajdonban lévő F1-es csapat. Patrick szerint az F1 nagyszerű lehetőség lenne a hatszoros IndyCar-győztes számára.

„Szerintem ha megvan a lehetősége a váltásra, akkor nincs veszítenivalója. Ha nem válna be neki az F1, az IndyCar-ban akkor is újra próbálkozhatna. Jó lenne látni egy amerikai versenyzőt egy amerikai csapatnál” – fogalmazott Danica Patrick.

