A Forma-1-nek nem szabadna kigyomlálni az olyan technikai újításokat, mint a DAS

Az újszerű eszköz az egész paddockból elismerést váltott ki, amellett, hogy mindenki egyből a legalitását kezdte firtatni, de az FIA szerint legális, bár pár kérdés még fennmaradt ezzel kapcsolatban a parc ferme szabályok miatt.

A DAS-t már betiltották a 2021-es szabályváltozások alatt, mivel lezárták a Mercedes által kihasznált kiskaput. A sport tervezett kormányzása lehetővé fogja tenni, hogy a nagyobb kiskapukat gyorsan lezárják, megakadályozva valamelyik csapat dominanciáját, mondta Ross Brawn, az F1 sportszakmai igazgatója.

Az Autosport/Motorsport.com a Renault sportigazgatóját, Alan Permanet kérdezte a DAS rendszerrel kapcsolatban, aki elmondta, hogy létfontosságú, hogy az ilyen magas mértékű mérnöki kreativitást fenntartsák az F1-ben a jövőben is.

„Szerintem erről szól az egész Forma-1, innovációról. A csapatok különbségeiről, arról, hogy megtaláld azt a pici előnyt, ami az ellenfeleid fölé emel” – nyilatkozta Permane.

The 2021 Formula 1 technical regulations are announced, Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, Nikolas Tombazis and Chase Carey, Chairman, Formula 1

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images