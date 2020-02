A Forma-1-nek meglesz az esélye megküzdeni a zandvoorti stigmával

A Holland Nagydíj hosszú idő után tér vissza a Forma-1 vérkeringésébe, és ez a visszatérés nem volt zökkenőmentes. A pálya munkálatai sem voltak probléma nélküliek, ráadásul még a futam megrendezése kapcsán is vannak kérdőjelek.

Ilyen a pálya megközelítése, amely kérdés Robert van Overdijk szerint már-már stigmaként van jelen a hollandok fejében. "Hollandiában van egy olyan nézet, inkább stigma, amely szerint Zandvoortot nehéz elérni. De most megvan az esélyünk rá, hogy bizonyítsuk, nem olyan rossz a helyzet" - mondta az igazgató.

Zandvoort településre ugyanis ebben az időben járművel tilos lesz behajtani, ez alól természetesen kivételt képeznek a vészhelyzetek, illetve a mozgássérült és a helyi közlekedés. A forma-1-es futam látogatói csak nagyobb távolságokra tudják megközelíteni a helyszínt, számukra a rendezők a vonatot, a buszt, illetve a biciklit ajánlják.

Még több F1 hír: Zandvoort versenyfesztivált akar a Holland Nagydíjon

"Természetesen nagyon óvatosan kell gondolkozzunk az ügyben, de gy is tettünk. Nem egy részre kell koncentrálni, hanem többre: P+R, vonat, busz, bicikli. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy hibátlan hétvége lesz" - mondta Van Overdijk.

És közben már az előkészületek is a hajrához értek. "Valamikor február második felében kerül a helyére az utolsó méter aszfalt, akkorra már az FIA kapui is a helyükön lesznek. Azzal a pálya készen is áll majd" - tette hozzá az igazgató.

"35 év után először fognak kivonulni a pályára forma-1-es autó, és még egyikük sem sejti, hogy min mennek majd keresztül, mert még senki sem vezetett a pályán. Nagyon várjuk már" - mondta a holland.

A holland pályán különleges, döntött kanyarok várják idén a forma-1 mezőnyét, amely először küzd a szezon során 22 futamon át. A Holland Nagydíj mellett még a vietnami futam lesz új a 2020-as naptárban.

A Bathurst 12 órás hétvége időmérő edzésén több nagy balesetet is láthattunk. Ezúttal a Lamborghini nagyobb bukását mutatjuk meg, de szerencsére senki sem sérült meg abban. A versenyző a nézők előtt landolt.

460821