A Forma-1 műszaki igazgatója szerint Alonso ma is nyerhet versenyeket a megfelelő autóval

Fernando Alonso a legöregebb pilóta a rajtrácson, de a Forma-1 műszaki igazgatója, Pat Symonds szerint ma is megvan benne az, ami a győzelemhez kell. A brit jól ismeri Alonsót, együtt dolgozott vele a Renault-ban a két évben, amikor világbajnok lett, szóval tudja, mire képes a spanyol:

„A megfelelő autóban képes lehet rá. Alonso már 40 feletti, de ma már ezt a szintet is elértük. Egy 40 éves beleülhet az autóba és olyan teljesítményt tud nyújtani, mint Stroll, vagy Verstappen teszik és fogják tenni 40 éves korukig” – mondta el az Autosport Internationalen.

„Az autók vezetése nem veszi már annyira igénybe az ember felsőtestét, bár azért jobb, ha edzett az ember, még ha van is szervokormány. A G-erőknek ellen kell állni, de ha az ember eleget edz, akkor képes erre.”

Még több F1 hír: Wolff szerint „nem annyira szigorú” az FIA fellépése a társadalmi véleménynyilvánításokkal kapcsolatban

Symonds szerint ráadásul Alonsóban még mindig megvan a nyertes mentalitás: „Szerintem Fernando elméje élesebb, mint valaha. Hogy ma is olyan gyors-e, mint annak idején? Nem tudom, de őt biztosan hajtja valami, a józan esze, és szerintem a megfelelő autóban ma is nyerhet versenyeket.”

A mérnök számára Alonso tehetsége „elképesztő” és szerinte akár öt világbajnoki címet is szerezhetett volna náluk: „Elképesztőek a képességei és azért figyelembe kell venni, hogy bár csak kétszer lett világbajnok, rengetegszer lett második. Ezen alkalmakkor akár nyerhetett is volna. Ötszörös világbajnok is lehetne, de a sors nem akarta így.”

Alonso pályafutása új kihívásához érkezett 2023-ban. A spanyol márciusban, 20. Forma-1-es szezonjában az Aston Martin színeiben fog bemutatkozni. Az AMR23 február 13-án fog bemutatkozni, de egy héttel előtte a kétszeres világbajnok még Jerezben fog tesztelni a csapattal.