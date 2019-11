A brit lapok magától értetődő módon elsősorban Lewis Hamilton világbajnoki címéről cikkeztek, a Guardian szerint a hatszoros bajnok "két fejjel volt magasabb a többieknél a hatodik címhez vezető úton". A Telegraph szerint Hamilton a "13. szezonjában a motorsportok királykategóriájában bekerült a sportág halhatatlanjai közé", míg a Mail pedig arról ír, hogy Hamilton "kóros eltökéltséggel" jutott ismét a csúcsra, és egy okos szövetséget kötött a megfelelő csapattal a megfelelő időben. A The Sun szerint pedig a hatodik győzelemmel Hamilton cementbe öntötte az örökségét.

Az olasz lapok már színpadiasabb megfogalmazással gratulálnak a brit sikeréhez, a La Gazzetta dello Sport szerint a "Forma-1 megkoronázta VI. Lajost, Hamilton most már csak egy lépésre van Schumachertől". A Corriere dello Sport pedig úgy véli, hogy most már Hamilton akár Schumachert is felülmúlhatja. A lap ugyanakkor nem felejtkezik meg a Ferrariról sem, amely "értetlenül hagyta el Austint a szezon legrosszabb eredményével". A Tuttosport pedig már a jövőbe tekint, és megállapítja, hogy a Mercedes szárnyalása folytatódni is fog, mert a "Ferrari már nem felismerhető, az autó már csak árnyéka annak, amely hetekkel korábban még sikereket ért el". A Corriere della Sera úgy véli, hogy "Hamilton király már csak Schumacherrel áll szemben, és úgy néz ki, hogy le is hagyhatja".

Spanyolországban a Marca Hamilton és a Mercedes "tökéletes házasságának" tudja be az újabb bajnoki címet, ugyanakkor Hamilton kihívójának Leclerc-t érzik. A Sport is "VI. Hamilton királyról" ír, és kijelenti, hogy amíg a Mercedes és Hamilton párt alkot, "hihetetlen számokra" lesznek együtt képesek. Az El Mundo Deportivo kiemeli, hogy Hamilton Amerikában sem akart pihenni, nyerni akart, a Mercedes pedig bizonyította, hogy a Forma-1 "non-plus-ultrája".

A francia L'Equipe szerint Hamilton ismét uralkodott, pedig idén erősebb volt a verseny, mint tavaly, ráadásul idén egy kevésbé domináns autóval emelkedett ki a mezőnyből. "Egyre közelebb kerül Schumacher legendájához". A svájci Blick pedig kiállította Hamilton bizonyítványát is: "vezetési képessége nagyon jó, viselkedése a küzdelmekben nagyon jó, a kvalifikációja jó, a gumikezelés nagyon jó, a sebesség nagyon jó, korrektség jó, versenyintelligencia nagyon jó, a Forma-1 nagyköveteként nagyon jó".

