A Forma-1 még több varázslatos újraindítást akar a brazíliai csoda után

Az idei brazil futam egy szenzációs hétvégét eredményezett. A nézők már a szombati napra sem panaszkodhattak, mert egy igazán izgalmas időmérőben lehetett részük. A vasárnapi verseny pedig maga volt káosz, de csak jó értelemben, persze nem mindenki szempontjából, mivel a két Ferrari összeütközött egymással, addig Alexander Albont Lewis Hamilton ütötte ki.

Az újraindítások szintén látványosak voltak a biztonsági autós fázis után. Először a Mercedes világbajnoka, majd a Red Bull sztárja trükközött, teljesen szabályos módon. Ez pedig egy igen érdekes helyzetet teremtett a mezőnyben. A múltban a versenyzők szabadon nyomhatták neki a biztonsági autó vonalától, mely a bokszutca bejárata előtt kapott helyet. Ez az idei évre változott, és a módosítással az újraindítást követően a versenyzők csak akkor előzhetnek, ha már áthaladtak a célvonalon.

Az új szabály azt jelentette, hogy Brazíliában a vezető pilóta az újraindításkor addig trükközhetett a rajt-célvonal előtt, ameddig csak akart. Korábban pedig már az utolsó kanyartól elléphettek. Nos, az új szabály miatt mindkét alkalommal egy nagyon látványos újraindítást kaptunk, ami mindenkinek tetszett.

Ross Brawn, a Forma-1 egyik vezetője is örömmel látta a dolgot, és értékeli annak a lehetőségét, hogy újabb változtatásokat hajtsanak végre ezen a területen, amiknek a célja az lenne, hogy még jobb show-t kapjunk.

„Max Verstappen különösen erős volt a második újraindításkor, amikor lelassította a mezőnyt, azzal a céllal, hogy senki se tudjon bemenni elé, és elvenni tőle a győzelmet. Izgalmas és látványos volt az újraindítás, amit nagyon alaposan fogunk elemezni. Ez az egész egy izgalmas epizódot váltott ki, ahol a legkisebb előny is döntőnek bizonyult.”

Brawn egy izgalmas lehetőségként tekint az újraindítások változtatására, mellyel még jobb feltételeket generálhatnak a pilóták számára ahhoz, hogy a lehető legközelebb legyenek egymáshoz. „Ez kétségtelenül olyasvalami, amit megvizsgálnunk a következő időszakban.”

A brit szakemberen kívül mások is élvezték a helyzetet, így többek között Daniel Ricciardo is, aki a lapunk kérdésére azt mondta, ez lehetővé tette azt, hogy ne lépjenek olyan korán a gázra, mint azelőtt a biztonsági autó vonalánál. „Amikor Lewis vezette az első újraindítást, azt hiszem, korán indult el, majd látta, hogy a többiek közel vannak, így ismét lelassult. Hogy őszinte legyek, imádom az ilyen dolgokat. Láthatjuk, ahogy az autók blokkolják a fékeket, és ez kissé kaotikus lehet, de nyilvánvalóan sok adrenalint is ad. Időnként az újraindítás kicsivel több adrenalint ad számodra. Nagyszerű volt.”