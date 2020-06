A Forma-1 leggyorsabb körei közül nem egy köthető Ausztriához

Az elmúlt évek egyenletesen javuló teljesítménye és a 2016-os újraaszfaltozás következtében a 4,3 km-es aszfaltcsík gyorsan elkezdett felfelé mászni a leggyorsabb köridők ranglétráján. Ezek pedig nem is olyan kis különbségek.

Minden idők legjobb körei azonban továbbra is a dijoni pályához kötődnek, melyet az első, 1974-es verseny és Niki Lauda rekordot jelentő, egy perc alatti ideje után meghosszabbítottak, ám így is csak 3,7 km-es lett 3,2 helyett.

Az eredeti watkins gleni kör is 3,7 km-es volt, ám 1971-ben ezt is meghosszabbították. Kyalami akár előkelőbb helyen is lehetne a listán, amennyiben a turbómotorok 1986-os, 87-es csúcsidőszakában lett volna ott nagydíj, de így Mansell 1985-ös köre a leggyorsabb onnan.

Az alábbi felsorolásban látszik, hova érkezhet meg a két idei pole-kör a listán – bár érdemes megjegyezni, hogy amennyiben lesz második Bahreini Nagydíj és ahhoz a pálya rövidebb útvonalát használják majd, teljesen borulhat a ranglétra.

A listán egytől egyig egészen kiváló nevek és legendák is szerepelnek. Gondoljuk csak Laudára, Prostra, Sennára, G. Hillre, Andrettire... Sőt, az aktuális mezőnyből már Leclerc, Bottas és Hamilton is ott vannak.

Egy lista, amiben keverednek a generációk, a különböző korszakok, melyek mind meghatározóak voltak a Form-1 számára. Reméljük, hogy az új Forma-1 előtt is egy szép, nagyon izgalmas és látványos időszak áll.

1974 Dijon: Niki Lauda, 0:58.79s 1982 Dijon: Alain Prost 1984 Dijon: Patrick Tambay, 1:02.200s 1985 Kyalami: Nigel Mansell, 1:02.366s 2019: Spielberg: Charles Leclerc, 1:03.003s 1970 Watkins Glen: Jacky Ickx, 1:03.07s 2018 Spielberg: Valtteri Bottas, 1:03.130s 1969 Watkins Glen: Jochen Rindt, 1:03.62s 1968 Watkins Glen: Mario Andretti, 1:04.20s 2017 Spielberg: Valtteri Bottas, 1:04.251s 1990 Paul Ricard: Nigel Mansell, 1:04.402s 1984 Kyalami: Nelson Piquet, 1:04.871s 1967 Watkins Glen: Graham Hill, 1:05.48s 1985 Silverstone: Keke Rosberg, 1:05.591s 1981 Dijon: Rene Arnoux, 1:05.95s 2016 Spielberg: Lewis Hamilton, 1:06.228s [Q2] 1982 Kyalami: Alain Prost, 1:06.351s 1987 Paul Ricard: Nigel Mansell, 1:06.454s 1986 Paul Ricard: Ayrton Senna, 1:06.526s 1983 Kyalami: Patrick Tambay, 1:06.554s 1986 Brands Hatch: Nelson Piquet, 1:06.961s 1987 Silverstone: Nelson Piquet, 1:07.110s 1988 Silverstone: Gerhard Berger, 1:07.110 1985 Brands Hatch: Ayrton Senna, 1:07.169s 1979 Dijon: Jean-Pierre Jabouille, 1:07.19s

