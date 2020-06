A Forma-1 kiadta az év videóját: figyeld Kimi, Hamilton, és a többiek arcát (videó)

A Forma-1 mindig is arról volt híres, hogy a világ legjobb versenyzői kapnak helyet a rajtrácson. Vannak azonban, akik alulértékeltek, és néhányan a rajongók szerint túlértékeltek. Ez persze erősen szubjektív is lehet.

Az F1 a mezőnnyel készített egy videós sorozatot, amiben nagyon egyszerű kérdéseket tesznek fel számukra. Legalábbis látszólag egyszerű, mivel azok egy szóból állnak. Először azt a személyt kellett megnevezniük, akiket barátnak tartanak a rajtrácson belül.

Giovinazzi rögtön rávágta Gasly nevét, akivel jó kapcsolatban van, hiába nem csapattársak. A francia viszont Leclerc nevét mondta, és ez visszafelé is igaz volt. Ők ketten már a gokartos idők óta barátok.

Norris hozta a formát, és valamin már előtte sírva nevethetett. Könnyes szemmel válaszolt, még ha nehezen is... „Carlos.” A Ferrarihoz tartó spanyol sokkal komolyabb volt, látszott, hogy nem voltak ugyanabban a szobában. „Lando Norris”. A hatszoros világbajnok Lewis Hamilton mosolygott, mosolygott, mosolygott, és gondolkodott a válaszon. „Az autóm.” - felelte nevetve.

A következő kérdés már izgalmasabban volt, miszerint kit tartanak alulértékeltnek. Albon egy kis hezitálását követően Latifit nevezte meg, aki idén mutatkozhat be a Forma-1-ben a Williamsnél. Kvjat frappánsabb volt, és az Orosz Nagydíj helyszínével válaszolt. „Szocsi.” Mindeközben Hamilton csak gondolkozott és gondolkozott, majd... „Red Bull”

Magnussen is jókat mosolygott, és a V12-es erőforrás lett a válasza, addig Gasly egy pilótatársát nevezte meg. „Hülkenberg”, míg Grosjean saját magát. Ahogy az várható volt, jöhetett a kérdés fordított verziója...

Giovinazzi a „túlértékeltre” inkább semmit sem mondott. Gasly arcára volt írva, hogy megvan neki a válasza a kérdésre, és nevetett saját magán, amikor kimondta. Kimi arckifejezése közben mindent vitt. „Nem tudom...”

Fotó készítője: Jerry Andre / Motorsport Images

Valószínűleg Verstappennek is volt egy név a fejében, és viccesen meg is jegyezte, hogy nem lehet erre egy versenyző nevével válaszolni. Magnussen okosan kikerülte, hogy bárkit is megnevezzen. „DRS”.

Ricciardo a tökéletes fogsorával „elvakította” a stábot, és nevetve mondta, hogy ez a kérdés nagyon nem fair. A negyedik szó a „hangos” volt, amire Kvjat Ricciardót nevezte meg, míg Gasly Brazíliát. Magnussen is Ricciardo neve mellett tette le a voksát.

A „ízléses” kérdésnél már Vettelt is bevágták, aki Graham Hillt mondta, és örült, amilkor elfogadták a válaszát. Latifi pedig a német világbajnokkal tette ezt meg, addig Leclerc egyszerűen saját magát tartja annak.

„Szerencsétlen” - ez volt az első rész utolsó szava. Stroll nyitotta a kört a bizonyos monzai versenyével. Charles Leclerc Monacóval tette meg ugyanezt. Kvjat szerint Hülkenberg volt a megfelelő válasz. Ricciardo mindenkit meglepett, amikor Hamilton nevét mondta ki, a végén Räikkönen pedig a sajátját. „Én?”

A VIDEÓ EZEN A LINKEN KERESZTÜL NÉZHETŐ MEG!

