A Forma-1 júliusban sem startolhat el? Webber sem túl biztos a dátumban

A Forma-1-ben is csak a várakozás maradt... A koronavírus egy olyan helyzetet generált, ami példa nélküli. A sport soha ezelőtt nem nézett szembe ekkora kihívásokkal, mint most. Sorra jelentik be a futamok halasztását, és a szabályváltozásokat.

Immáron az is lehetséges, hogy a nagy 2021-es szabályváltozásokat 2023-ra tolják el a 2022-es dátum helyett. Elnézve a jelenlegi képet, erre minden esély megvan, akárcsak arra, hogy csökkentsék a jövő év januárjától bevezetésre kerülő költségvetési sapka összegét.

Ez jelenleg 175 millió dollárt jelent, ami 150 millióra csökkenhet, de a kisebb csapatok 100 milliós limitet akarnak, ami a top-csapatoknak igen rossz hírt jelenthet, és a Ferrarinál például több száz alkalmazott válhat munkanélkülivé.

A következő hetekben és hónapokban minden bizonnyal lesznek még változtatások, hogy a Forma-1 életképes maradjon, és egy csapatnak se kelljen kiszállnia. Jelenleg azonban semmire sincs garancia, ahogyan arra sem, hogy júniusban vagy júliusban kezdetét vegye a szezon.

Fotó készítője: Gold and Goose / Motorsport Images

Mark Webber, aki 2010-ben, 2011-ben és 2013-ban harmadik lett a Forma-1-ben a Red Bull Racing volánja mögött, szintén azokkal van, akik az otthonmaradást támogatják. Nemrég Andy Blow-nal, a Precision Hydration alapítójával beszélgetett egy videóinterjún keresztül, amin belül természetesen a Forma-1 is szóba került.

A 43 éves Webber sem tudja, hogy mi lesz a folytatás a Forma-1-ben, míg Bernie Ecclestone nemrég azt mondta, a kategória történetében eddig ez a legnagyobb krízis. Az ex-F1-es versenyző megpróbál pozitív maradni.

„A helyzet nagyon nagy fejfását okoz, mivel a Forma-1 egy globális üzlet, és a logisztika, valamint a teherfuvarozás komoly gondot jelent. Talán nincs egy olyan sport sem, amit nehezebb lenne megszervezni.” - idézte a Speed Week a versenyzőt.

„Hallom, hogy a Forma-1 vezetése egy júliusi szezonkezdésen gondolkozik, de attól tartok, hogy ez egy nagyon, nagyon optimista gondolat. A 2 napos események ötletét azonban jónak tartom, mert így több nagydíjat rendezhetnének meg.”

Webber szerette volna, ha Ausztrália meg tudja rendezni az évadnyitó nagydíját, de azt közvetlen a pénteki szabadedzések előtt lefújták, és továbbra sincs új dátuma a 2020-as eseménynek, ami így az év végére kerülhet.

„A hét múlásával egyre világosabbá vált, hogy ezt az eseményt nem tarthatjuk meg.” - mondta Webber, aki ezelőtt nem látott hasonlót, miután a nagydíjat az utolsó pillanatban kellett lefújni, és rengeteg rajongó volt odakint.

