A Forma-1 is aggódva figyeli az ausztrál katasztrófát

Ausztrália az ország történetének legpusztítóbb tűzvészét éli át, már 4,9 millió hektár vált a lángok martalékává, egy Dániánál is nagyobb terület. A bozóttűznek emberi áldozatai is vannak, sokakat kellett kitelepíteni, miközben állatfajok vannak a kihalás szélén.

A szörnyű tragédia miatt Sydney-ben és Melbourne-ben is érzékelhető mértékben rontott a levegő minőségén, sőt, a füst már átutazva az óceánt már Chile légkörében is kimutatható. Az F1 idei szezonja is a katasztrófa sújtotta országban kezdődik, a helyzetet pedig figyelemmel kíséri a sportág vezetése is.

Az F1 amellett, hogy folyamatosan kapcsolatban van a szervezőkkel, állandóan igyekszik segíteni is, a sportág közössége mellett az Australian Grand Prix Corporation is keresi a lehetőséget, hogy az áldozatoknak segítséget nyújthasson.

A tűzvészben, amely szeptemberben kezdődött, már legalább 25 ember vesztette életét, valamint több millió állat pusztult el. Közel kétezer otthon vált a lángok martalékává. Ausztrál hírességekhez csatlakozott Daniel Ricciardo is, aki egy overált ajánlott fel árverésre a tűzvész áldozatainak a megsegítésére.

"A gondolataim az áldozatokkal vannak, cselekedjünk!" - szólított fel az ausztrál versenyző.

A BBC beszámolója rávilágít, hogy tavaly volt Ausztrália legmelegebb éve, és az F1 jelenléte jelentős környezetterhelést jelent, a sportág ezért keményen dolgozik, hogy ezt az optikailag rossz képen árnyalni tudjon.

A Forma-1 tavaly amúgy is jelentős vállalásokat fogadott el tavaly a témában, a sportág mindent megtesz, hogy 2030-ra széndioxid-semleges sorozattá váljon, és ezzel ne jelentsen jelentős terhelést a környezetre.

