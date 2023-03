A Forma-1 felülvizsgálhatja a költségvetési plafonra vonatkozó szabályokat

A költségvetési plafon 2021-es bevezetését széles körben sikerként ítélik a mezőny kiegyenlítése kapcsán, egyes területeken túl szigorúnak bizonyult. Azt megakadályozza, hogy a nagy csapatok ne tudják „megvásárolni” az előnyüket, a kisebb csapatok számára vannak olyan korlátok, ami miatt nem tudnak az általuk elvárt tempóban haladni.

Az egyik ilyen probléma, hogy a csapatok tőkeberuházásra költhető összege szigorúan korlátozva van, így nincs sok mozgásterük az infrastruktúrájuk fejlesztésére. Új gyárakat építhetnek és az új szélcsatornák is kivételt képeznek a plafon alól, minden más befektetés az általános költségvetési plafon alá tartozik.

Emiatt azok, akik már korábban is jobb infrastruktúrával rendelkeztek, megtartották előnyüket, azok, akiknek pedig be kellene ebbe fektetni, azok esetében ezt az autó teljesítménye sínyli meg. Most azonban szárnyra keltek olyan hírek, hogy előzetes megbeszélések zajlottak a csapatok és a Forma-1 vezetése között a tőkeberuházásokkal kapcsolatos szabályok lazítása kapcsán.

A Motorsport.com értesülései szerint az F1 Tanács legutóbbi ülésén merült fel a téma, elsősorban az új Williams-főnök, James Vowles kardoskodott a változásokért. Más csapatok is támogatták az ötletet, valamint az FIA és a Forma-1 vezetése is nyitott rá, de egyelőre egy részletesebb elemzés készül a változásokról, amit aztán a következő hetekben tartott tárgyalásokon vesézhetnek ki.

Vowles az ügyről beszélve elmondta, a Forma-1 jövőjének kulcsfontosságú pontja, hogy a kiscsapatoknak legyen esélye fejleszteni létesítményeiket, ha azok felújításra szorulnak: „Én úgy gondolom, ha meritokráciát szeretnénk, akkor a csapatomnak meg kell adni az esélyt a felzárkózásra, hogy ugyanazon források álljanak rendelkezésünkre, mint a nagyoknak.”

Vowles szerint a legnagyobb meglepetés a Williamshez való csatlakozáskor akkor érte, amikor látta, mennyi minden hiányzik, ami nagyobb csapatoknál jelen van és amit nem tudnának pótolni, ha nem vennének el máshonnan pénzt hozzá:

„Vannak dolgok, amiket alapnak gondolok, amik más csapatoknál ott vannak, mindig is ott voltak már 15 éve. Például olyan szoftverek, amivel rendesen nyomon lehet követni, hol van minden egyes alkatrész, itt ilyen nincs.”

„Ennek eredményeként, és ez az igazán lenyűgöző, hogy az autót, amit a pályán láttok, enélkül építették meg. Tizenötezer különböző alkatrész, mind a helyén, működőképes és elég gyorsan megy körbe a pályán. Ez hatalmas teljesítmény, de ezzel nem jutunk előrébb. Szóval valami rendszerre van szükségünk.”

Bár a tőkeberuházásokkal kapcsolatos nagyobb szabadság főleg a legkisebb csapatokat segítené, a végső részletektől függően a nagyobbak is beállhatnak mögé. Ahhoz, hogy 2024-re megvalósuljon, hat csapat támogatására van szükség és ez el is érhető. Amennyiben nyolc csapat támogatja, még az idén életbe léphet az új szabály.

Az Alpine csapatfőnöke, Otmar Szafnauer szerint is igazságtalan a jelenlegi rendszer: „Egy ilyen plafon csak bebetonozza az eddigi egyenlőtlenségeket. Ha például kiscsapatként nem volt eleve jó szélcsatornád és nem, tudsz magadnak újat építeni, örökre véged. Ezért képeznek kivételt a szélcsatornák.”

„Szerintem más infrastrukturális elemek és eszközök is vannak, amiket ugyanígy kellene kezelni. Olyasmik, mint a fékteszt-padok, vagy a teljes tesztpadok, amik a nagy csapatoknak megvannak, a kicsiknek nincsenek. Ha erre nem költhetnek, akkor ez az egyenlőtlenség örökre megmarad és örökre végük lesz, ez pedig nem helyes.”

