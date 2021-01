A Forma–1 „felkészült” a következő női pilótájára

A 25 éves holland versenyzőnő második lett Jamie Chadwick mögött a W Series 2019-es első idényében, tavaly viszont egyáltalán nem tudtak versenyezni, mert a járvány miatt törölték a teljes szezonukat.

Amennyibben a körülmények engedik, idén visszatér majd a sorozat egy nyolcversenyes programmal, amely júniustól októberig tart majd, ráadásul most már a Forma–1 egyik betétfutamaként fog majd szolgálni a W Series, hogy ezzel nagyobb publicitást és média figyelmet kapjon.

Visser, aki Sophia Flörschsel és Tatiana Calderonnal egy teljesen női felállás tagjaként részt vett a tavalyi Le Mans-i 24 óráson, ahol ráadásul a 13. helyet szerezték meg összetettben, úgy gondolja, hogy egy női pilóta a nem túl távoli jövőben bejut majd az F1-be.

„Tíz éven belül szerintem már lesz újra női pilóta a Forma–1-ben. Látom, ahogyan változik a sport, minden szinten. Egyre több nőt látni az autókban és azok mellett is. Mindenhol ezt lehet látni, így idővel az F1-ben is be fog következni. A sport már készen áll rá, azt hiszem” – mondta Visser a holland AD-nek.

Eddig mindösszesen két női versenyzője volt a királykategóriának a történelme során: Maria Teresa de Filippis három futamon vett részt 1958-ban, valamint Lella Lombardi, aki fél pontot tudott szerezni az 1975-ös Spanyol Nagydíjon, miután a versenyt meg kellett állítani egy tragikus balesetet követően.

„A Forma–1-hez kapcsolódni egyértelműen egy nagy előrelépés. A DTM is jó volt, de az F1 sokkal nagyobb és népszerűbb. Ez azt jelenti, hogy még több ember fog minket látni” – hangzott a holland pilóta véleménye arról, hogy idéntől már nem a DTM betétfutamaként fognak szerepelni.

Miközben Visser bevallotta, hogy egy F1-es lehetőség számára „már nem igazán realisztikus”, mivel egyszerűen nincs hozzá elég pénze, azért azt már várja, hogy Max Verstappennel együtt hazai pályán mutathassa majd meg, hogy mit tud a szeptemberi Holland Nagydíjon.

„Már nagyon várom. Jó, hogy mi is az F1 részévé válhatunk bizonyos szempontból. Max népszerűségének hála a W Seriest is többen ismerik majd meg. A platform kezd jóval nagyobbá válni.”

Vissert továbbá az is inspirálja, hogy a Ferrari nemrég vette fel juniorprogramjába első női versenyzőként a 16 éves holland-belga Maya Weugot. „Hatalmas lehetőség ez Maya számára. Ő nagyon jó, és a Ferrari támogatásával még messzire juthat” – fogalmazott Beitske Visser, aki 2013-ban a Red Bull tehetségkutatójának volt a tagja.

