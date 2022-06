A Forma-1 és a Mercedes is elítélte Nelson Piquet kijelentéseit

Ahogyan arról a brazil sajtó alapján mi már korábban is beszámoltunk, Nelson Piquet többek között az N-szót használva szidta a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont egy interjúja során a 2021-es silverstone-i baleset miatt.

Most, hogy az angol nyelvű közösségi oldalashoz és sajtóhoz is eljutott a történet, az F1 ki is adott egy rövid közleményt:

„A diszkriminatív és rasszista nyelvezet bármilyen formában elfogadhatatlan, és nincs helye a társadalomban. Lewis hihetetlen nagykövete a sportunknak, és tiszteletet érdemel. Fáradhatatlan erőfeszítései a sokszínűség és a befogadás növelése érdekében sokak számára tanulságul szolgálnak, és az F1-ben is elkötelezettek vagyunk a céljai mellett” – reagált a Forma-1.

A Mercedes is elítélte Piquet kijelentéseit, a saját közleményükben azt írták, hogy „ez az incidens is megmutatta a fontosságát” Hamilton munkájának, amivel egy befogadóbb és sokszínűbb motorsportot szeretne teremteni.

Hamilton éppen a napokban lett Brazília tiszteletbeli állampolgára, és óriási megtiszteltetésnek tartja, hogy példaképe, Ayrton Senna szülőországa ennyire támogatja őt.

A Motorsport.com is érdeklődött a Forma-1-nél, hogy lesznek-e még követkeményei annak, hogy Piquet elfogadhatatlan módon beszélt egy versenyzőről, de egyelőre nem tudott az F1 sem többet mondani az incidensről, miközben házon belül valószínűleg gőzerővel dolgoznak azon, hogy enyhítsék ezt a PR-katasztrófát.