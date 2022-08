A Forma–1 és a Call of Duty találkozása – a szingapúri pálya játszható lesz az új epizódban Némileg talán furcsa lehet ez az együttműködés, hiszen a két műfaj eléggé távol áll egymástól, de az idei Call of Duty-epizódot fejlesztő Infinity Ward nemrég jelentette be, hogy a Marina Bay, vagyis az F1-es Szingapúri Nagydíjnak otthont adó aszfaltcsík játszható pálya lesz a Modern Warfare II-ben.