A Forma-1 csapatai ma látják először a 2021-es versenynaptárat

A Forma-1 vezérigazgatója, Chase Carey rég világossá tette, hogy azt szeretné, ha a jövő évi menetrend az eredeti ideihez lenne hasonló, amelyet végül a koronavírus-járvány az utolsó pillanatban Ausztráliában felülírt.

Azonban mivel vakcinának még nyoma sincs, könnyen lehet, hogy a következő évet sem ússzuk meg törölt futamok nélkül – elsősorban az utcai és az Európán kívüli helyszínek vannak veszélyben.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy politikai és jogi okokból a Forma-1-nek az előzetes naptárban azokat a szerződött futamokat is fel kell tüntetnie, amelyek józan ész szerint nem lesznek megtartva.

Az idei törlések döntésével kapcsolatban is nagy egyezkedések voltak arról, ki tegye meg a bejelentést és kire háruljon a döntés felelőssége. Ennek extrém példája a Vietnámi Nagydíj szervezőbizottsága, akik csak hetekkel azután jelezték a futam törlését, hogy a Forma-1 végleges menetrendje közzé lett téve.

A Racing Point csapatfőnöke, Otmar Szafnauer a Motorsport.com kérdésére elmondta, inkább egy olyan vázlatot szeretne, ami pontosan mutatja, mi fog történni: „Hétfőn lesz erről megbeszélés, de én elsősorban realista naptárat szeretnék, mert nehéz megjósolni, mi lesz később.”

„Jelenleg igazából azt sem tudjuk megjósolni, egy hónap múlva mi lesz. Nem tudom, milyen lesz a világ egy hónap múlva, november végén így, hogy Európában és Észak-Amerikában is terjed a vírus. A másik, amit nem tudok, mindenhol olvasni, hogy három ígéretes vakcina is tesztelés alatt áll. Ezek mikor jönnek ki?”

„Ezek egyikét sem tudom, szóval nehéz bármit mondani előre. Mindenesetre én inkább realista naptárban reménykedek, mint optimistában, hogy tudjuk tervezni, azt viszont nem tudom, jelen esetben mi számít realistának…”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, leads, Sergio Perez, Racing Point RP20, and the rest of the field at the start

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images