A Forma-1 csapatai jó üzletet akarnak, nem új riválisokat

A hírek szerint a Forma-1 2021-es átalakulása többeket is megihletett, és a hírek szerint több csapat alapítása is küszöbön lehet. Ezzel kapcsolatban a jelenlegi mezőnynek is van véleménye, Claire Williams, a komoly problémákkal küzdő Williams vezetője szerint egy valamiben már korábban megegyeztek.

"Nem vagyok teljesen biztos, hogy minden részlettel tisztában vagyok a két csapattal, amely távozni szeretne, mert abban viszont egyetértünk, hogy 10 csapatos rajtrácsot szeretnénk" - mondta Williams.

"Ezek remekül versengenek jelenleg, és azt kell biztosítsuk, hogy a megtartjuk a szurkolóinkat, akik figyelemmel kísérnek minket, és nyilván növelni is akarjuk a közönséget, hogy a Forma-1-et promótáljuk, és megtartsuk a saját vásárlóinkat is. Az biztos, hogy a Williams nem egyike ezen csapatoknak (akik elhagynák az F1-et)."

Még több F1 hír: Hamiltonnak nem volt jó napja, mert már a jövőnek dolgozik

Toto Wolff szerint is a számok beszélnek. "Minden adat, ami bejön, a nézettségtől a digitális téren át a szponzorokig, folyamatosan nő. Ez az a sport, amelyik ugyan 2021-re költségvetési szabályokat vezet be, annak ellenére, hogy folyamatosan nő. Kell, hogy legyen egy egyértelmű küszöb a belépésre. A kilépés kereskedelmi szempontból nagyon nem helyén való most."

Zak Brown ugyanakkor örömmel látna újakat. "Nagyszerű lenne új csapatok részvétele a sportban, új verseny a piacon. Ez izgalmas, de nem a csapatok feladata újakat találni, ahogy Toto is mondta" - jelentette ki a McLaren első embere.