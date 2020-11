Három, a Forma-1-ből búcsúzó pilóta is az IndyCarban köthet ki?

Annak ellenére, hogy a szezon kezdetekor a rajtrács egyik legstabilabb pilótájának tűnt hosszútávú szerződésével a Racing Pointnál, Sergio Perez nagyon hamar az átigazolási piac rossz oldalán találta magát.

Előbb májusban a Ferrari bejelentette, hogy Sebastian Vettel elhagyja a csapatot, majd nem sokkal később azt is, hogy helyére Carlos Sainz érkezik a McLarentől, akinek a helyére Daniel Ricciardo megy Wokingba.

Hetekkel később az is kiderült, hogy Vettel az Aston Martin csapatát erősíti majd, így Perez a szerződése ellenére is hoppon maradt. Azóta a Red Bullal hozták hírbe, ahol az alulteljesítő Alex Albon helyét vehetné át.

A korábban a Forma-1-ben, ma pedig az IndyCarban szereplő Max Chilton szerint azonban az alapján, hogy a csapat a döntés határidejét folyamatosan kitolja és arról nyilatkoznak, szeretnék, ha Albon maradna, Perez nem lesz a rajtrácson jövőre.

A brit a GQ Magazine-nak nyilatkozott: „A szomorú dolog az lesz, ami Perezzel fog történni. Ahogy Törökországban is megmutatta, fantasztikus versenyző, de nem tudom elképzelni, hogy a Forma-1-ben maradjon.”

„A legtöbb értelme annak lenne, ha átvenné Alex Albon helyét a Red Bullnál. de a csapatnak nem ez a szokása, inkább házon belül szeretik megoldani a dolgokat, szóval nem tudom elképzelni, hogy ez megtörténne.”

Perez jelenleg negyedik a pilóták között, a legjobb a két Mercedest és Verstappent leszámítva annak ellenére, hogy két versenyt kihagyott a koronavírus miatt. Ám, ha végül kiesik a Forma-1-ből, az sem jelenti, hogy nem fog versenyezni.

Chilton ugyanis elárulta, hogy az amerikai sorozat körein belül több pletyka is felmerült arról, hogy a 30 éves mexikói versenyző a szintén távozó Romain Grosjeannal és Kevin Magnussennel karöltve az IndyCarban folytatja.

„Több olyan történet is elkezdett körözni, hogy ő, Romain Grosjean és Kevin Magnussen is az IndyCarban fognak kikötni, ami fantasztikus lenne. Gyorsan kell ehhez lépniük azonban, mert sok ülést már betöltöttek a leggyorsabb autók között is, ahol gondolom bizonyítani szeretnének.”

Ajánlott videó: