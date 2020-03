A Forma-1-ben jövőre sok minden változik, de a lényeg nem

A Forma-1 jelentős változások előtt áll, 2021-ben új technikai és pénzügyi előírások lépnek életbe. A csapatok ennek megfelelően már több irányba koncentrálnak, nem maradhatnak le azonnal az új körülmények között kezdődő korszakban.

A Williams a hibrid-éra jelenlegi szakaszát ugyanakkor vélhetően nagy hátrányban zárja, ezt vetíti előre a britek tavalyi teljesítménye. A Williams egykori mérnöke, Sam Michael szerint ugyan nagy változás következik, ám a lényeg ugyanaz.

"Még ha az aerodinamikai szabályok jelentősen változnak is, vagyis az autó körüli áramlásokban nagy változás lesz, de a lényeg, vagyis, hogy meg kell érteni a teljesítményt, hogy hogyan tud az autó minél nagyobb leszorítóerőt kelteni minél kisebb ellenállást tekintve, nem változik" - mondta az ausztrál szakember.

"Ha az idei fejlesztéseket és erőforrás-megosztást nézzük, akkor szerintem a lényeg, hogy a megértésbe fektessenek, ahelyett, hogy csak a számokkal foglalkoznak. Manapság a fejlesztések brutális erővel ismétlődnek, mert mindenki nagyon okos" - mondta a fejlesztéseket illetően az ausztrál szakember.

"Ha kiemelve a Williamst nézem, akkor fontos, hogy jó szakemberek dolgoznak ott, akik szenvedélyesen gondolkoznak. A szabályváltoztatások végén és elején voltak már ragyogó korszakok, és ha a csapat az aerodinamika hatékonyságára koncentrál, akkor az ki is fog jönni" - mondta egykori csapatát érintve Michael.

"Szerintem a Forma-1-ben rövid az emlékezet, és ezért szerintem nem tehetik meg, hogy egyszerűen leírják ezt a szezont. Erre mondhatná a szponzor is, hogy "akkor jövünk mi is jövőre, amikor minden rendben van'" - mondta az idei évvel kapcsolatban a szakember.

"30 évvel ezelőtt hatalmas különbségek voltak a csapatok között, a '80-as években voltak csapatok, amelyek már használtak szélcsatornát, voltak, akik nem, és a többi. A '90-es években a Ferrari, a Williams, a Benetton volt erős, a McLaren pedig az évtized végén is, ám ekkor, ha rosszabb munkát végeztél is tudtál harmadik lenni" - mondta Michael, aki egy konkrét esetre is emlékszik.

"Emlékszem, hogy '97 első futamán Jacques Villeneuve-é lett Melbourne-ben a pole, és még a csapattársát is 1,7 másodperccel előzte. Ennek oka az volt, hogy a csapatok valóban elindultak a Forma-1 megértése felé" - jelentette ki a szakértő.

A Williams F1 Team is lerántotta a leplet a 2020-as szezonra tervezett autójáról, amit immáron Nicholas Latifi fog vezetni Robert Kubica helyett George Russell csapattársaként, aki tavaly igen könnyedén verte el a lengyelt.