A Forma-1-ben 54 éve nem rendeztek Európában évadnyitót: most igen?

Nem mindig volt ekkora trend ilyen sok futamot rendezni az F1-ben, de már az üzleti modell is más, és ismerjük a képletet: minél több futam, minél nagyobb bevétel. Idén 22 futamot rendeztek volna meg a száguldó cirkuszban, amire még soha nem volt példa.

A koronavírus okozta válsághelyzet miatt lehetetlenné vált, hogy a Forma-1-ben rekordot döntsenek, de a Liberty Media még mindig hihet abban, hogy egy nagy nagyon sűrű új naptárral és dupla futamokkal lehetséges lehet a 15-18 verseny megtartása.

A szezon azonban valószínűleg nem november végén érne véget, hanem januárban, vagy februárban, bár a Ferrarinak vannak némi kétségei ezt illetően, amiről Mattia Binotto csapatfőnök beszélt a Sky Sports News kérdésére.

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A 2020-as szezon Ausztráliában kezdődött volna, és noha a mezőny elutazott Melbourne-be, közvetlen a pénteki szabadedzések előtt le kellett fújni az eseményt. Azóta sorra csak halasztják a versenyeket, és Monaco már biztos, hogy leghamarabb 2021-ben térhet vissza.

Ennek kapcsán a Motorsport Week is megemlékezett arról, hogy a múltban a csapatoknak mennyit kellett utazniuk egy évadnyitóért, de például az F1 történetének első nagydíját az angliai Silverstone-ban rendezték meg.

1950 és 1960 között csak négy alkalom volt, amikor Európában rendezték meg az évadnyitót. Svájc 1951-ben és 1952-ben, míg Monaco 1959-ben kapta meg ezt a nagy eseményt a britek mellett. Azon kívül Argentína volt a rendező.

1960 és 1970 között már más volt a helyzet, mivel Monaco 1961-ben, 1963-ban, 1964-ben és 1966-ban is a naptár első versenye volt, amit talán nem sokan tudnak. 1961-ben pedig Hollandia kapta meg a lehetőséget Argentína és Dél-Afrika mellett.

Willy Mairesse, Ferrari Dino 156 Fotó készítője: Motorsport Images

Dél-Afrika ezekben az években ötször lehetett évadnyitó nagydíj, bár 1971-ben is ott volt, de azt követően újra Argentína vette át az irányítást. 1970 és 1980 között Brazília csak 1976-ban lehetett évadnyitó. A 70-es években 144 világbajnoki versenyt rendeztek.

A 80-as években már Brazília dominált (1983-1989). Argentína 1980-ban máig utolsó alkalommal lehetett első futam. 1981-ben kissé meglepő módon Amerikában vette kezdetét a bajnokság, és ott is ért véget.

1990 és 1999 között változatosabb volt a kép. Amerika 1990-ben és 1991-ben maradt évadnyitó, amit a következő két évben Dél-Afrika, majd Brazília követett egy duplával, míg 1996 és 2005 között végig Ausztrália volt a rendező. A jogot Bahrein 2006-ban és 2010-ben megszerezte, de ezt leszámítva Melbourne-be látogatott először a mezőny.

Mindez azt is jelenti, hogy az 1966-os Monacói Nagydíj óta nem rendeztek évadnyitót Európában, amire most igen jó esély lehet. Azzal, hogy Kanada is halasztást kapott, egy sor európai viadal áll előttünk, mely sok szempontból ideálisabb lehet a csapatok számára. A soron következő versenyhelyszín Franciaország, majd Ausztria, ahol egyre jobb a vírushelyzet.

