A Forma-1 befagyaszthatja a motorfejlesztéseket

A koronavírus-járvány az egész világra, így a sport világára is óriási pénzügyi hatással van az egészségügyi hatások mellett, és jelenleg is folynak tárgyalások az FIA és az F1 főnökei között arról, hogy hogyan csökkenthetnék tovább a költségeket.

Számos intézkedésről már meg is állapodtak a csapatokkal, ezek közé tartozik, hogy a technikai szabályváltoztatásokat 2022-re halasztották, a pénzügyi szabályokat viszont már 2021-ben is alkalmazni fogják, illetve a jövőre is az idei autót fogják használni, amelyeket csak minimális mértékben fejleszthetnek.

Viszont mivel valószínű, hogy nem ér véget a világon a járvány egyhamar, így további intézkedések kerülhetnek bevezetésre, amennyiben szükséges, és ezekről is folynak tárgyalások. Az egyik terület ezek közül a költségvetési sapka további csökkentése. A jelenlegi állás szerint 175 millió dollár lenne a költségvetési sapka, azonban ez a szám tovább csökkenhet.

A helyzetet bonyolítja, hogy ha 25 millió dollárral, vagy még nagyobb összeggel csökkentenék a költségvetési sapka összegét, akkor azt nagyon megéreznék a topcsapatok, akiknek emiatt több dolgozójukat is el kellene bocsátaniuk, akiknek a jelen gazdasági helyzetben nem lenne könnyű új munkahelyet találniuk.

További lehetőség a motorfejlesztések befagyasztása, ami akár éveken keresztül tarthat. Ez a lépés jelentősen csökkentené a kutatás-fejlesztésre költött összeget a motorgyártóknál, és az ügyfélcsapatoknak is kevesebbet kellene fizetniük az erőforrásért.

Ezeknek és a hasonló ötleteknek a megtárgyalására valószínűleg folyamatosan számíthatunk, hiszen a Forma-1 szeretné minimalizálni a csapatok költéseit, hogy a sport ne kerüljön nehéz anyagi helyzetbe, és a résztvevői se kerüljenek abba.

További költségcsökkentési intézkedés lehet, hogy egészen a 2023-as szezonig tolhatják az új technikai szabályok érkezését a koronavírus miatt.

Pozitív jel viszont, hogy a jelenlegi hangulatban a csapatok is inkább a sport érdekeit nézik, mintsem a saját érdekeiket. A Mercedes nemrégiben elfogadta azt a tervet, hogy 2021-ben betiltásra kerüljön a DAS-rendszer, míg a Ferrari is támogatta a technikai szabályváltoztatás elhalasztását, hiába lehetnek jelenleg a várakozásaik szerint a riválisaik mögött.

