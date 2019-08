A Forma-1 1995-ös szezonjának legszebb és legcsúnyább autói (videó)

A Forma-1-ben évtizedekkel ezelőtt nagyon eltértek egymástól az autók, köszönhetően a sokkal nagyobb fejlesztési szabadságnak. Ezzel együtt a festésekben is messze nagyobb volt a kreativitás, részben a megannyi szponzori jelenlétnek, még a kisebb csapatoknál is. Manapság ezen a területen is más a helyzet.

Új videós sorozatunk első részében az 1995-ös szezon legszebb és legcsúnyább királykategóriás autóit vesszük szemügyre, amik közül pár biztosan ismerős lesz, még a fiatalabb generáció számára is, akik akkoriban talán még csak nem is éltek. Nézzük is, melyek az 1995-ös idény legszebb és legcsúnyább F1-es autói!