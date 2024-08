A „fordulópont”, amely megakadályozta Bottas visszavonulását

Bottas nehéz 2018-as idényt teljesített, hiszen több alkalommal is közel került a győzelemhez, de valami miatt sosem tudott a dobogó tetején pezsgőzni. Hol rossz stratégiai döntések, hol defektek, hol pedig kemény csapatutasítások gátolták őt abban, hogy ismét versenyt nyerjen, így a szezont végül csak az ötödik helyen zárta az egyéni tabellán.

A 2019-es első futamon azonban megjelent Bottas 2.0, és remek teljesítménnyel húzta be a futamot, amire nagyon is szüksége volt, mivel már többször is beszélt arról, hogy az előző idény végén a visszavonulás is megfordult a fejében.

„Sok leckét tanultam meg ebben a sportban, rengeteg mindenen mentem keresztül és majdnem abbahagytam a pályafutásom. Elegem volt az F1 világából, és azt gondoltam, kegyetlenül bánnak velem. Ez 2018 végén volt, de aztán valahogy sikerült összeszednem magam és megnyertem 2019 első futamát. Az volt számomra a fordulópont” – mesélte a finn a Pitlane Life Lesson podcastben.

A most 12. idényét teljesítő Bottas ismét komoly dilemmával néz szembe, hiszen még nem biztosított a helye a jövő évi rajtrácson, és a reális opciói között már csak a Sauber/Audi és az Alpine szerepel. A kettő közül vélhetően az előbbi megoldás tűnne logikusabbnak, és mintha erre tett is volna egy utalást nemrég a közösségi oldalán.

A tízszeres győztes ettől függetlenül még elmondta, hogy idősebb korára sokkal inkább az összképet kezdte el nézni pályafutása kapcsán. „Ha van valahol egy aprócska nehézség, akkor igyekszem hátralépni egyet és a nagyobb képet nézni.”

„Ott van a családom, egészségesek, én továbbra is versenyautót vezetek, amit imádok, és fedél van a fejem felett. Ha tehát kicsikét hátralépsz és megnézed a teljes képet, akkor sokkal inkább perspektívába tudod helyezni a dolgokat és kevesebbet is fogsz panaszkodni. Az F1-es buborékban maradni ettől függetlenül nagyon fontos volt számomra” – mondta zárásként Bottas.

Az F1 hivatalos oldalának eközben bővebben is mesélt arról a bizonyos 2019-es Ausztrál Nagydíjról és a libabőrös győzelméről.