A Ford nem fogja minden áron támogatni a Red Bullt

A Ford több mint 20 év után fog visszatérni a Forma-1-be a Red Bull oldalán, másfél hete jelentették be a „stratégiai együttműködést”, melynek keretein belül a gyártó a Red Bullnak és az AlphaTaurinak is szállít majd motorokat.

A világ egyik vezető autógyártójaként a Ford több mint 50 milliárd dollárt ér, ennek ellenére a Ford motorsport-részlegének igazgatója, Mark Rushbrook cáfolta, hogy a Red Bullnak bármi is járna a cég pénzügyi forrásaiból.

Arra a kérdésre, hogy a Fordnak van-e pénzzel teli feneketlen gödre a Forma-1-es visszatérés finanszírozására, Rushbrook azt felelte: „Egyáltalán nem feneketlen. Felelős módon fogunk versenyezni, minden sorozatban így teszünk. Nem korlátlan a költségvetésünk, bármennyire lenne rá szükség néha. Taktikusan, a megfelelő partnerekkel kiválasztásával próbálunk nyerni.”

„Azt hiszem ez az üzlet nagyon különleges abból a szempontból, hogy milyen lehetőség van benne és hogy milyen haszna származik belőle a marketingcsapatunknak, akik a motorsportot olyan módon fogják tudni felhasználni, amire rég volt példa.”

A Red Bull részéről Christian Horner is nagyon lelkes a két cég összeboronálásával kapcsolatban és azt is megjegyezte, hogy azt az azóta már elhunyt alapító, Dietrich Mateschitz is támogatta.