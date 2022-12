A Ford egyelőre „nem kommentálja” az F1-es érdeklődésükről szóló értesüléseket

Ahogyan arról olasz kollégáink értesülései alapján mi is beszámoltunk, a Red Bull a Forddal is leülhet tárgyalni a 2026-os motorprogramjukban való részvétellel kapcsolatban. Míg a Porsche technikai segítséget is nyújtott volna a Red Bullnak, és hasonló részvétel lehet a Honda egyik opciója is, a Ford pusztán a névhasználati jogért fizetett volna a Red Bullnak.

A Motorsport.com érdeklődésére a Ford egyelőre nem kívánta kommentálni a Forma-1-gyel kapcsolatos terveiket, de nem is tagadták azokat.

„Bármikor szívesen beszélünk a NASCAR-ról, és a figyelmünket továbbra is a NASCAR fogja élvezni” – mondta Mark Rushbrook, a Ford Motorsport nemzetközi igazgatója egy NASACAR sajtótájékoztatón.

„Az biztos, hogy rengeteg pletyka jelent meg, de egyelőre nem kívánjuk kommentálni azokat.”

A Fordon kívül a Hyundai is érdekelt lehet a Forma-1-ben a német AMuS értesülései szerint, az érdeklődéssel kapcsolatos pletykákat pedig tovább tüzelte, hogy Cyril Abiteboult nevezték ki a Motorsport divíziójuk élére, akinek elsősorban a márka WRC-projektjével kell majd foglalkoznia, 0 ralis tapasztalattal.