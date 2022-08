A FOM elgondolkodott egy F1-es témájú, gyerekeknek szóló animációs sorozaton

A FOM tartalomgyártási és média jogi igazgatója, Ian Holmes nemrég arról beszélt, hogy továbbra is szeretnék kiterjeszteni a sportág rajongótáborát, de ehhez nem csak a Netflix által készített Drive to Survive-ot kívánják felhasználni.

„Alapvetően azt akarjuk, hogy az emberek bármilyen módon kapcsolatba tudjanak lépni a sportunkkal” – mondta Holmes szerdán a Londonban tartott Blackbook Motorsport Forumon. „Biztosítani szeretnénk, hogy a lehető legszélesebb skálát le tudjuk fedni.”

„A Drive to Survive egy nagyon sikeres pillére volt ennek, de mi a gyerekeket is jobban be akarjuk vonni. Szeretnénk csinálni egy animációs sorozatot. Szeretnénk az utazás kapcsán is csinálni valamit. A lényeg, hogy kapcsolódjon a Forma–1-hez.”

„Igazából az a célunk, hogy az emberek a lehető legtöbb módon kapcsolatba kerülhessenek a sportunkkal. Ezért biztosítanunk kell, hogy azok a tartalmak, melyeket készítünk – a Drive to Survive mellett – megragadják a rajongókat, akik abból az irányból érkeznek.”

Hogy ez pontosan még milyen egyéb ötleteket jelent, arról Holmes nem beszélt, de úgy tűnik, a Liberty Media és az F1 mindent belead abba, hogy a jövőben még hozzáférhetőbb és talán emberközelibb legyen a széria világa, ami természetesen nagy pozitívum, így a kérdés csak az, milyen formában történik majd meg mindez.

