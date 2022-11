A "folyamatos hibák" a Ferrari konstruktőri második helyébe kerülhetnek Glock szerint

A Forma-1 2022-es világbajnokságának két legnagyobb kérdése már meg lett válaszolva, most már csak pénz- és presztizskérdés a Ferrari és a Mercedes közötti csata, mivel Max Verstappen megvédte világbajnoki címét, a Red Bull pedig elhozta a konstruktőri bajnokság első helyét.

A második hely azonban még kiadó, a Ferrari 40 pontos előnnyel fordul rá a célegyenesre a Mercedesszel szemben, melynek csapatfőnöke, Toto Wolff, bár kijelentette, hogy a futamgyőzelmet többre becsülné, mint a második helyet a bajnokságban, utóbbiért azért csak több pénz jár.

A Brazil Nagydíj előtt a Sky német nyelvű adásának beharangozójában az Interlagosról nem éppen kellemes emlékeket őrző Timo Glock latolgatta az esélyeket: „A Ferrari folyamatos hibái miatt egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a Mercedes elkapja őket. 40 pont előny hatalmas, de semmi sem lehetetlen.”

A volt pilóta kitért Hamilton küszöbön álló szerződéshosszabbítására és a Mercedes elmúlt versenyeken mutatott formájára is: „Lewis Hamilton jelezte, hogy szeretné 2023 utánra is meghosszabbítani a szerződését a Mercedesszel. Nagyon motiváltnak tűnik és ezt Mexikóban is bizonyította.”

„A Mercedes csomagja ott nagyon jól működött. A szezon elején voltak problémáik, de egyre inkább kezdik visszanyerni az irányítást, és arra is emlékezhetünk, hogy egyes pályákon nagyobb a potenciáljuk. Ez ismét a csapat erősségét mutatja, szóval Lewis Hamiltonnak és George Russellnek lesz esélye elkapni a Ferrarit.”

