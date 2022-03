A fogadóirodáknál Hamilton a favorit Bahreinben

A korai találgatások és esélyek persze még változhatnak a második szezon előtti, bahreini tesztet követően, de a fogadóirodák a barcelonai napokat követően már felállítottak egy sorrendet.

Nem meglepő, hogy a barcelonai köridők alapján jelenleg Lewis Hamilton győzelme fizetné a legkevesebb pénzt a szezonnyitón, de azt minden pilóta hangsúlyozta, hogy az elmúlt héten látott eredmények alapján felesleges messzemenő következtetéseket levonni.

A Sportsbook.fanduel.com rangsorában a világbajnoki címvédő Max Verstappen követi Hamiltont, de a versenyfutásba olyanok is beleszólhatnak majd, akik egyelőre nem fedték fel valódi erejüket.

A barcelonai teszt után elmondható, a Mercedes és a Red Bull Racing idén is a bajnoki címért küzd majd, de a Ferrari is nagyon jó napokat tudhat maga mögött. Hamilton és Fernando Alonso is megjegyezte, idén komolyan kell számolni a maranellóiakkal, de a fogadóirodánál ezt egyelőre nem vették figyelembe.

Hamilton bahreini sikerére jelenleg 1,75-szörös pénzt fizetnek, Verstappenére 2,7-szereset. A két gigászt viszonylag nagyobb lemaradással követi Charles Leclerc és Carlos Sainz a Ferrarival, érdekesség, hogy mindketten megelőzik a másik Red Bullt, Sergio Perezt.

A fogadóirodánál már a 2022-es bajnokság végső győztesére is lehet fogadni, itt is Hamilton a favorit. A brit sikerére mindössze 1,25-szörös pénzt fizetnek. A konstruktőri bajnoki címre is a zsinórban nyolc sikert bezsebelő Mercedes a legesélyesebb, így egyelőre nem éri meg a tutira fogadni.

