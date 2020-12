A „fiatal” pilóták tesztjének ellentmondásai

A Renault sikeresen győzte meg a szövetséget arról, hogy a veterán Fernando Alonso részt vehessen a teszten, még mielőtt visszatérne a rajtrácsra 2021-ben. Ez azonban a rivális csapatokat is arra ösztökélte, hogy kérvényezzék a saját új pilótáik részvételét.

Eredetileg ezt a tesztet azoknak szánták, akik nem indultak életük során kettőnél több nagydíjon, de az FIA végül úgy határozott, hogy ez mindenkire érvényes lehet, aki nem versenyzett 2020-ban a sorozatban.

Míg ez jó hír volt a Renault-nak, sok riválisuk mérgesen fogadta azt, hiszen úgy érzik, hogy Alonso ezzel igazságtalan előnyhöz fog jutni az olyan pilótákkal szemben, mint Carlos Sainz, Daniel Ricciardo és Sebastian Vettel, hiszen ők mind csapatot váltanak 2021-ben.

A Ferrari és a Racing Point emiatt szintén azt szerette volna, hogy az ő új versenyzőik is kaphassanak tesztlehetőséget, de ahogyan arról az Autosport/Motorsport.com beszámolt, az FIA versenyigazgatója, Michael Masi kedden minden csapatot értesített, hogy csak azokra vonatkozik a fentebb említett kivétel, akik nem versenyeztek 2020-ban.

Ez a döntés nem sült el valami jól mindenkinél, és egy olyan helyzetben hagyta az F1-et, amely messze van az ideálistól, hiszen így több, jelentős tapasztalattal bíró pilóta is autóba ülhet azon a teszten, amelyet eredetileg különösen a fiatalok számára szerveztek meg.

Íme néhány meglepetés azzal kapcsolatban, hogy ki vehet részt a teszten és ki nem.

Akik indulnak/indulhatnának

Fernando Alonso (39 éves, 311 versenyen indult)

Alonso jövőre visszatér a Renault-val az F1-be. Bár a kétszeres bajnok bőven meghaladja az eredeti, két versenyes limitet, a tény, hogy nem versenyzett a sorozatban 2020-ban, lehetővé teszi számára az indulást, amelyre sor is fog kerülni.

Robert Kubica (36 éves, 97 versenyen indult)

Az Alfa Romeo teszt- és tartalékversenyzőjeként Kubica idén négy szabadedzésen is autóba ült. Mivel azonban 2019 végi távozása óta futamon nem rajtolt el, ezért ő is csatlakozhat a tesztelők táborához, az Alfa pedig korábban már elmondta, hogy őt fogják alkalmazni jövő héten.

Sebastien Buemi (32 éves, 55 versenyen indult)

Ugyan Buemi 2011 óta nem versenyzett az F1-ben, továbbra is szoros kapcsolatban maradt a Red Bull-lal szimulátor- és fejlesztőpilótaként. Mivel idén sem állt rajthoz a sorozatban, ezért ő is megkapta a zöld jelzést, az energiaitalosok pedig be is fogják őt vetni.

Jack Aitken (25 éves, 1 versenyen indult)

Aitken részvétele már eddig is biztos volt a fiatal pilóták tesztjén a Williamsszel. Most pedig annak ellenére, hogy egy versenyt már teljesített idén, kettőnél több nagydíjrajtja biztosan nem lesz már 2020 végéig, ezért ő is indulhat.

Stoffel Vandoorne (28 éves, 41 versenyen indult)

Bár úgy tűnik, hogy Vandoorne nem kap lehetőséget a teszten, a Mercedes tartalékosaként akár ő is mehetne, hiszen eddig egyetlen futamon sem indult idén. Ha esetleg George Russell helyett ő versenyzett volna legutóbb Bahreinben, akkor egyből kikerült volna a képből.

Akik nem indulhatnak

Carlos Sainz (26 éves, 117 versenyen indult)

Bár Carlos Sainz nagyjából csak harmadannyi futamon indult, mint honfitársa, Fernando Alonso, a tény, hogy az idei évet a McLarennel versenyezte végig, máris kizárja őt a tesztelők sorából. A Ferrarinak most tehát várnia kell a következő szezon elejéig.

Sebastian Vettel (33 éves, 256 versenyen indult)

A Racing Point szerette volna, ha Vettel beülhet az autójukba Abu Dhabiban, még mielőtt 2021-ben csatlakozna a silverstone-i istállóhoz. Erre azonban nem kerülhet sor, mivel versenyzett idén.

Daniel Ricciardo (31 éves, 197 versenyen indult)

Ricciardo McLarenre vált a jövő évtől, emiatt pedig számára is ideális lett volna egy korai tesztelés. Mivel azonban az eredeti terveknek megfelelően a wokingiak már hetekkel ezelőtt úgy határoztak, hogy nem vesznek részt a teszten, így igazából sosem merült fel komolyan az ausztrál indulása.

George Russell (22 éves, 37 versenyen indult)

A szezon utáni teszt gyakran adott lehetőséget a nagyobb csapatoknak, hogy kipróbáljanak pár fiatal tehetséget. George Russell most ideális lehetne a Mercedes szempontjából. A brit viszont hiába csak 22 esztendős, mivel idén versenyzett, nem tesztelhet.

