A festésbemutató után máris pályán az Alfa Romeo (videó)

A svájci bázisú alakulat versenygépét már egészen korán megismerhettük, hiszen miközben szépen sorban jött a többi istálló leleplezése, ők elvitték Fioranóba az igazi autójukat, és ott tartottak vele bejáratást.

Majd pedig elindult a barcelonai háromnapos gyakorlás, ahol azonban továbbra is az először látott álcafestéssel mentek, miközben tudtuk, hogy február 27-én láthatjuk majd a végleges dizájnt.

Most pedig már túl vagyunk a bemutatón, és ennek örömére a kínai Csou Kuan-jü már pályára is gurította a teljes pompájában tündöklő autót egy filmes nap keretében. Ugyan ilyenkor csak 100 kilométert lehet megtenni, de az Alfának most erre is nagy szüksége van.

A tesztelés ugyanis nem alakult valami túl fényesen számukra, sok problémával szembesültek, és elég kevés kört is tudtak teljesíteni, így tehát némileg hátrányban vannak a felkészülés terén.

