A Ferrarit nem fogja „megtéveszteni” a szabadedzések eredménye

Amilyen gyengén kezdte a 2021-es Azeri Nagydíjat a pénteki szabadedzéseket a Mercedes, legalább akkora meglepetés volt, hogy a Red Bull mögött a motorikusan még mindig nagynak mondható lemaradásban lévő Ferrarik foglalták el a második helyet az erősorrendben.

Az már Monacóban is kiderült, hogy az utcai körülményekkel jól birkózik meg a Ferrari felfüggesztésrendszere, valamint, hogy erős az autó a lassú kanyarokban, ezért is volt meglepetés Charles Leclerc és Carlos Sainz számára, hogy a 2.2 kilométeres egyenessel rendelkező Bakuban is ennyire elől végeztek a pénteki szabadedzéseken.

A Ferrari sportigazgatója, Laurent Mekies is úgy nyilatkozott, hogy nagyon csalóka képet ad a pénteki eredmény, és szerinte a Mercedes és a McLaren is ott lesz még a mezőny élén a csatában.

„A Red Bull nagyon erős lesz ezen a hétvégén, nem is ők jelentik a célpontunkat most” – értékelt Mekies az FIA sajtótájékoztatóján. „Nincsenek kétségeink afelől, hogy a Mercedes is visszatér holnap a mezőny élére, így nem tévesztenek meg minket a mai eredmények.”

„Biztosan ti is láttátok, hogy volt egy pár anomália a mai tabellán, és meg vagyunk győződve arról, hogy az holnap nagy más képet fest majd. Így csak magunkra koncentrálunk, és elégedettek vagyunk a mai munkánkkal.”

„A célunk az lesz, hogy mi legyünk a harmadik erő, de ez nem lesz egyszerű, rengeteg csapat harcol a hétvégén ezért a pozícióért – köztük a McLaren, akikkel kapcsolatban továbbra is az a véleményünk, hogy nagyon erősek lesznek. Nagyon sok autó céloz erre a pozícióra most, a legjobb, amit kihozhatunk a hétvégéből az valószínűleg egy 4.-5. hely lehet.”

Mekies azt is kiemelte, hogy az elmúlt 5 verseny alapján már magabiztosan kijelenthetik, hogy az idei Ferrari erőssége a lassú kanyarokban rejlik, – így a Szingapúri Nagydíj eltörlése nagy csapás lehet nekik – erre azonban nem támaszkodhatnak teljesen Bakuban.

„Több pályán is meggyőződtünk már arról, hogy a lassú kanyarok jelentik az erősségünket, ugyanakkor itt nagyon hosszú egyenesek vannak, és még mindig nem állunk ott az erőforrásunkkal, ahol lenni akartunk.”

„Azonban a vonalvezetés mellett van egy másik része is a képletnek, miszerint a gumikat a megfelelő működési zónába kell hoznunk, és jól kell kezelnünk a kopásukat ez pedig egy soha véget nem érő kihívás.”

Mekies aggodalmai a gumikkal kapcsolatban valósak lehetnek, a második szabadedzés végén Charles Leclerc szokatlan üzenettel kérte a csapatot a rádión, hogy hadd jöhessen be a bokszba, mert úgy érezte, hogy annyira elment a tapadás alóla a közepeseken, hogy még egy kör, és ismét a falba rakná az autóját.

A gumik jelentik egyébként a Mercedes pénteki szenvedésének kulcsát is: Monacóhoz hasonlóan ismét nem tudták rendesen, egy kör alatt üzemi hőmérsékletőre felmelegíteni a gumikat.