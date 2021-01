A Ferrarinál nem bánták meg, hogy nem igazolták le Hamiltont

2019 végefelé az olasz La Gazzetta dello Sport felfedte, hogy a most már hétszeres világbajnok kétszer is folytatott lazább megbeszélést a maranellói alakulattal abban a szezonban. Később maga Hamilton is megerősítette ennek a tényét, a vörösök pedig többször is dicsérték ellenfelüket a médián keresztül.

Ugyan Hamilton tényleg kacérkodott a gondolattal, a megállapodás sosem került valós közelségbe, a Ferrari pedig már 2020 első felében elhatározta, hogy leváltják Vettelt, helyére pedig Sainzot hozzák át a McLarentől.

A Sky Sports arról kérdezte ennek kapcsán Binottót, hogy megbánták-e, hogy nem sikerült összehozni a legsikeresebb F1-es pilótát a legsikeresebb F1-es csapattal.

„Nem hinném, hogy bármit is megbántunk volna, mivel amikor meghoztuk azokat a döntéseket, akkor úgy gondoltuk, hogy a helyes döntések születtek, most pedig fantasztikus versenyzőink vannak, mint például Charles, akibe sokat fektetett a Ferrari.”

„Óriási tehetsége van. Ha megfelelő autót kap, akkor biztos vagyok abban, hogy felvehetné a kesztyűt Lewis Hamiltonnal. Mi meghoztuk a magunk döntéseit, és Carlosszal kiegészülve nagyon erősek vagyunk. Nem hinném, hogy megbánnánk bármit is” – fogalmazott határozottan Binotto.

A hamiltonos téma mellett szó esett még Vettel búcsújáról is, akivel kapcsolatban a csapatfőnök arról mesélt, hogy mindkét fél szempontjából eljött az ideje a továbblépésnek. „Úgy gondolom, hogy Sebastian egy remek ember, egy remek pilóta, és voltak kiváló közös pillanataink, de eljött az idő, hogy tegyünk egy lépést előre.”

„Most egy igazán fiatal párossal megyünk tovább, a legfiatalabb ferraris versenyzőpáros lesz ez 1968 óta, de ez a két versenyző, Charles és Carlos, nagyon erős, nagyon tehetséges, és ugyan még fiatalok, de már rendelkeznek elég tapasztalattal a Forma–1-ben. Szóval nagyon örülök a döntésnek.”

Binotto ismét kihangsúlyozta, hogy Leclerc és Sainz egyenlő státuszt kapnak a 2021-es szezon elején, de ez később változhat, ha azt az érdekek úgy kívánják. „Nincsen 1-es és 2-es számú; egyenlő lehetőségeik lesznek – az idény elején mindenképpen.”

„Szerintem azt kell tennünk, amit általában, vagyis igyekszünk optimalizálni a csapat pontjait, és amikor ezt tesszük, akkor az azt jelenti, hogy a pilóták pontjai is optimálisan alakulnak. A csapat van azonban előtérben.”

„Az év későbbi szakaszában majd meglátjuk, miként alakult a helyzet, hogy milyen célokat érhetnek még el a pilóták, hogy kell-e másfajta stratégiát alkalmaznunk, de az idény elején biztosan szabadon harcolhatnak egymással” – fogalmazott a vörösök főnöke.

A Haas nem tagadja, kellett nekik a pénz

A Ferrari rövidfilmje Leclerc-rel a főszerepben!