A Ferrarinál még nem teljesen magabiztosak az új motor ellenére sem

A nyári szünet előtt is lehetett tudni, hogy a két utána következő futam, a Belga és az Olasz Nagydíj a Ferrarinak kedvezhetnek elsősorban, mivel elsősorban a motorerőre alapoznak, amely az olaszok nagy erőssége. Ebből a szempontból mondhatnánk, hogy Charles Leclerc tegnapi győzelme tökéletes bemelegítés volt a vörösök most vasárnapi hazai futamára, de Mattia Binotto csapatfőnök nem ért egyet ezzel:

„A tökéletes bemelegítés Monzára az lett volna, ha ezelőtt nyerünk egy csomó másik versenyt. Persze az olasz a leginkább erőigényes pálya, és mivel itt versenyképesek tudtunk lenni, valószínűleg ott is azok leszünk. Ide hoztunk egy-két alacsony leszorítóerejű fejlesztést, nem tudom a többiek mivel készülnek Monzára, de mivel itt is jók tudtunk lenni, szerintem kijelenthetjük, hogy Olaszországban is azok lehetünk.”

„A mostani győzelem a rajongóinknak is fontos volt, remélhetőleg sokan fognak minket otthon is támogatni. Ma láthattuk, hogy a győzelemhez mindenkinek tökéleteset kell nyújtania: az időmérőtől a rajtig, a menedzsmenttől a pilótákig. Senki sem hibázhat, és a következő verseny is nagyon nehéz lesz. Ott is tökéletesnek kell lennünk.”

A Ferrari motorjának az új specifikációját is most vasárnap fogják használni először – legalábbis ez volt a terv, azonban a már ezzel futó Antonio Giovinazzinak szombaton meghibásodott ez az egység, és Binotto sem tudta száz százalékig biztosra megmondani, hogy mi lehetett a probléma a fiatal olasz erőforrásával:

„Igen, ez kétségkívül egy fontos pont lesz. Ki kell elemeznünk, hogy mi történhetett, mert egy ilyen hiba általában valami könnyen észrevehető probléma szokott lenni. A motor holnap érkezik vissza Maranellóba, első dolgunk lesz szétszerelni, és megérteni, mi lehetett a gond. Van még pár napunk reagálni, ha alapvető dologról van szó. Szóval igen, kicsit aggódunk.”

