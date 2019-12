A Ferrarinál már nem tabu a kellemetlen téma: „Túl sok hibát vétettünk”

A Ferrari legutóbb 2007-ben nyert egyéni világbajnoki címet, amikor Kimi Räikkönen az első ferraris évében felért a csúcsra nevető harmadikként Lewis Hamilton és Fernando Alonso előtt. A két McLaren sok pontot vett el egymástól, és miután kicsúszott az irányítás Ron Dennis kezei közül, a „Jégember” megköszönte a lehetőséget a korábbi csapatának.

Azóta a Forma-1-ben a Red Bull, a Brawn GP és a Mercedes is bajnok lett. Sőt, az osztrákok és a németek is éveken át legyőzhetetlenek voltak, míg a Ferrarinak csak a bajnoki közelség jutott, akárcsak 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben.

Jelenleg Mattia Binotto a csapat főnöke, akinek ez volt az első ilyen éve a Ferrarinál. A svájci-olasznak bőven voltak problémái, nemcsak az autóval, hanem a két pilótával is, mivel Sebastian Vettel és Charles Leclerc kapcsolata nem volt felhőtlen.

„Három győzelmet és kilenc rajtelsőséget szereztünk, miközben 406 körön át voltunk az élen. Vegyes érzelmekkel tekintünk vissza a szezonra, mivel a célt nem sikerült elérnünk. Túl sok hibát vétettünk, minden szinten, beleértve a versenyzőket, a stratégiát és a megbízhatóságot.” - ismerte el Binotto a német AMuS hasábjain.

Ferrari Official Team Photo including, Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari and Laurent Mekies, Sporting Director, Ferrari Fotó készítője: Manuel Goria / Motorsport Images

Binotto számára az üveg mindig félig tele van, és az soha nem félig üres. A csapatfőnök emiatt is próbál pozitív maradni, és arra koncentrálni, hogy javítsanak a helyzeten, valamint nem keresnek kifogásokat.

„Egy csapat vagyunk, egy fiatal csapat, ami türelmet igényel. Egyszerűen meg kell találnunk egymást. Sok nagy csapat titka a stabilitás, legyen szó a Ferrariról a régi időkben, vagy a McLarenről, a Red Bullról és a Mercedesről.”

Binotto irányítása alatt az átláthatóság új kultúrája alakult ki a csapaton belül. Ez pedig időt vesz igénybe, de a vezetőség hisz abban, hogy ez a helyes út, és ez az, amire szükségük van ahhoz, hogy visszatérjenek az élre.

„Az összes gyengeségünket felismertük, és néhányukat már ki is javítottuk.” - hangsúlyozta Binotto, aki teljes támogatást kap az elnöktől, mint sok évvel ezelőtt Jean Todt Luca di Montezemolótól. Ez pedig a Ferrari történetének legnagyobb sikereit hozták.

A Ferrari sokszor kapott komoly kritikát a stratégiai döntései miatt, melyek néhol túl konzervatívak voltak, míg máskor túlságosan is merészek. Ezek a hibák természetesen az olaszokat is dühítették, akik azonban csak a győzelem megszerzésére koncentráltak.

A téli szezonban még mindenki arról beszélt, hogy a Ferrari mennyire erős és messze a mezőny előtt járnak. Hamar kiderült, hogy az adatok nem bizonyultak helyesnek, és az idény első felében a Mercedes messze erősebb volt, de nemcsak a Ferrarinál.

„Az első héten 0.5 másodperccel voltunk gyorsabbak, mint a többiek. Noha a második héten a Mercedes közelebb került, a versenyzők visszajelzései azt a benyomást keltették, hogy egy győztes autónk van.”

Ezek után az Ausztrál Nagydíj hideg zuhanyként jött, ahol a Ferrari esélytelen volt, és még a Red Bull is gyorsabbnak tűnt. Az SF90 hosszú heteken át nagyon küzdött a gumikkal, miközben a Mercedes nagyon könnyedén kezelte a Pirelli új abroncsait. Gyakorlatilag a németeken kívül mindenki küszködött, de a mezőnynek mégsem sikerült visszahoznia a tavalyi csomagot.

„Túl sokáig tartott elfogadnunk azt, hogy az autónk túl lassú. Értékes időbe tellett a hiba kijavítása.” - folytatta Binotto, aki számára az egyik fordulópont Szingapúr volt, ahol bevetették az új csomagot. Az SF90 hirtelen a sok kanyar ellenére nagyon versenyképes lett.

„A csapat nagy nyomást gyakorolt a siker érdekében, de nyugodtan, gyorsan és a megfelelő módon reagáltak. A szezon elején 0.6 másodpercet is veszthettünk, addig ez a végén már csak 0.2 másodperc volt.”

A Ferrari hiába szerzett sok rajtelsőséget, abból csak keveset váltottak győzelemre. Ezzel együtt a hibák miatt is elmaradtak bizonyos győzelmek, mint például Bahreinben és Oroszországban. A csapat Ausztriában és Németországban is nyerhetett volna, de Kanadát is ide sorolhatjuk, akárcsak Szuzukát.

Binotto emiatt egy nagyon intenzív téli időszakra számít, mert a megbízhatóságon, a stratégián, a versenyzők kapcsolatán és az aerodinamikán is dolgozniuk kell. Ez pedig igencsak feladhatja a leckét 2020-ra, miközben ott vannak a 2021-es szabályváltozások is.

