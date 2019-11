Räikkönen óta nem volt ilyen szoros párosa a Ferrarinak

A Ferrari az 1950-es indulása óta javarészt egy 1-es és egy 2-es számú versenyzővel dolgozott. Ez Michael Schumacher időszakában különösen így volt Eddie Irvine, Rubens Barrichello és Felipe Massa esetében is, akiknek be kellett érniük a jól fizető „vízhordói” szereppel. A német legenda élt is a lehetőséggel, és összesen 5 bajnoki címet szerzett Maranellóban.

A csapat azonban 2007 óta nem nyert egyéni címet az F1-ben, ami egy igen komoly negatív széria kezd lenni. Igaz, 2008-ban, 2010-ben és 2012-ben is közel állt a csapat ahhoz, hogy ünnepeljen, de Massának és Alonsónak sem volt szerencséje. 2017-ben és 2018-ban szintén erős volt az alakulat autója, ám a hibákért kemény árat fizettek.

A Ferrari idén sem lesz bajnok, de Charles Leclerc érkezése teljesen megváltoztatta a csapat dinamikáját. Az ifjú monacói, akinek ez még mindig csak a második F1-es szezonja, jó esélyekkel pályázik arra, hogy azonnal legyőzze a négyszeres világbajnok csapattársát, mint tette azt 2014-ben Daniel Ricciardo a Red Bullnál.

Leclerc és Vettel között két futammal a szezon vége előtt kicsi a differencia. Charles a harmadik helyen 249 pontot számol, addig Sebastian 230 pontos. Kettejük között pedig Max Verstappent találjuk 235 egységgel, így ez a trió valószínűleg még nagyot fog küzdeni egymás ellen a dobogó harmadik fokáért.

A Brazil Nagydíj előtt kicsit számolgattunk, mivel kíváncsiak voltunk arra, hogy mikor volt legutóbb ilyen szoros a csata a Ferrari pilótái között. Egészen 2008-ig kellett visszamennünk. Ez volt az az év, amikor Massa pár másodpercig világbajnoknak érezhette magát, de a csúcsra az immáron hatszoros világbajnok Lewis Hamilton érhetett fel. A 2016-os idény is ide sorolható, hiszen Räikkönen 26 ponttal számolt kevesebbet, ami jelenleg 1 győzelmet és egy 1 extra pontot jelent a leggyorsabb körért.

A 2009-es év is egy szorosabb végeredményt hozott, de akkoriban még más pontrendszer volt érvényben, valamint Massa a Magyar Nagydíjon súlyos fejsérülést szerzett, így abban a szezonban már nem állhatott rajthoz. A 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 pontrendszer 2010 óta működik, amikor is Alonso megérkezett a Ferrarihoz. A spanyol esélyt sem adott Massának, és később Räikkönennek sem. Vettel ugyanígy tett a finnel 2015-ben, 2017-ben és 2018-ban, míg Leclerc-kel már messze nehezebb dolga van.

2019 (még tart a szezon)

Leclerc: 249

Vettel: 230

Differencia: 19

2018

Vettel: 320

Räikkönen: 251

Differencia: 69

2017

Vettel: 317

Räikkönen: 205

Differencia: 112

2016

Vettel: 212

Räikkönen: 186

Differencia: 26

2015

Vettel: 278

Räikkönen: 150

Differencia: 128

2014

Alonso: 161

Räikkönen: 55

Differencia: 106

2013

Alonso: 242

Massa: 112

Differencia: 130

2012

Alonso: 278

Massa: 122

Differencia: 156

2011

Alonso: 257

Massa: 118

Differencia: 139

2010

Alonso: 252

Massa: 144

Differencia: 108

2009

Räikkönen: 48

Massa: 22

Differencia: 26

2008

Massa: 97

Räikkönen: 75

Differencia: 22

