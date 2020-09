A Ferrarinak meg kell változtatnia szervezeti felépítését

Az egykori F1-es versenyző, Timo Glock úgy véli, a csapatnak újra kellene gondolnia vezetési struktúráját annak érdekében, hogy kimásszanak a jelenlegi gödörből.

Glock értetlenül áll azelőtt, hogy a Scuderia Ferrari vezetősége nem egyszer nyíltan kijelentette, támogatja Mattia Binotto csapatvezetőt, és megadják neki a csapat újraépítéséhez szükséges időt.

„Binotto szerződése biztos betonból készült” – viccelt Timo Glock a Speedweek-nek adott nyilatkozatában. „Ilyen eredmények után a vezetők általában lemondanak, ő azonban továbbra is ott van.”

„Ezeket az eredményeket azonban nem lehet egy ember teljesítményével magyarázni. A csapatnak szüksége van egy alapjaiban eltérő szervezeti felépítésre.”

„Tavaly mindent feltettek az erőforrásra, most azonban megfizetik az árát. A Ferrarinál nagyon bíznak abban, hogy az új szabályok nekik kedveznek majd, motorerőre azonban továbbra is szükség lesz, egy ekkora lemaradást pedig sokáig tart majd behozni” – folytatta a német.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az előző hétvégén kiderült, hogy Sebastian Vettel megegyezett a Racing Pointtal, mely csapat jövőre Aston Martin néven, gyári csapatként versenyez majd a mezőnyben. Glock így értékelte honfitársa váltását:

„Nyilvánvalóan ez volt a lehető legjobb opció a számára. El tudom képzelni, hogy pályafutása befejezése után is velük fog dolgozni. Lehet, hogy már beszéltek is arról, milyen szerepet tölt be náluk. Ha ez így van, mindenképpen jól döntött” – zárta Glock.

