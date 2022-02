A Ferrarinak fel kell készülnie a két pilótája kezelésére

Capelli 2021 kapcsán elsősorban Carlos Sainz teljesítményét emelte ki, aki képes volt rögtön legyőzni a nála balszerencsésebb szezont futó Charles Leclerc-t, akit azonban nem könnyű megszorongatni, így valóban komoly fegyvertény volt a spanyoltól tavaly látott eredmény.

„Sainznak alkalmazkodnia kellett egy istálló új módszereihez, ami bonyolult feladat, de ő remekül vette az akadályt. Szerintem az is segített neki, hogy jól tud olaszul, köszönhetően a Toro Rosso-s múltjának” – mondta Capelli a La Gazzetta dello Sportnak.

„Ő egy olyan pilóta, aki jól végzi a munkáját, és jól tudja menedzselni a különböző szituációkat, valamint az abroncsokat is. Charles egyetlen körön gyorsabb. Tavaly tűpontosnak kellett lennie, de ez nem mindig sikerült, mivel a korábbi években Vettel mellett nem volt erre szükség. Ha nyomás van a válladon, az komoly különbséget jelent.”

Capelli, aki az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején volt F1-es pilóta, 1992-ben pedig a Ferrarinál is lehetőséget kapott, most arra figyelmezteti egykori alakulatát, hogy akár bajba is kerülhetnek, ha két ennyire egyformán gyors versenyzővel kell boldogulniuk.

Nyilván nem példa nélküli, hogy két erős pilótát raknak egymás mellé, de ahogy azt már korábban sokszor láthattuk, ha növekszik a tét, akkor a meglévő harmónia hamar elillanhat, ezért Capelli szerint fontos, hogy a pályán látottak határozzák meg a hierarchiát.

„A csapatnak az elején egyenlő esélyeket kell biztosítani mindkettejük számára, utána pedig majd a pályán elválik, hogy ki a jobb. Ettől függetlenül viszont a Ferrarinak nem árt felkészülni. Mi olaszok gyakran véljük úgy, hogy szükség van egy sorrendre csapaton belül, a britek azonban sokszor eresztettek össze két sztárt.”

„Ott volt például Mansell és Piquet a Williamsnél vagy Senna és Prost a McLarennél. Szóval bármi is lesz, majd az idő múlása kialakítja a szükséges hierarchiát” – vélekedik Capelli.

