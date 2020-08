A Ferrarin nem múlik Vettel vázcseréje

Vettel nem tud magyarázatot arra, hogy miért megy neki ennyire rosszul, a csapatvezető, Mattia Binotto pedig elmondta, hogy ő nem ellenezné a német autójának vázcseréjét, ha az segítene a problémán.

„Ezt még nem vitattuk meg. Viszont nyitottak vagyunk rá, ha ezzel segíthetünk. Miért is ne? Bármilyen segítség fontos számunkra, Sebastian számára, és szerintem a csapat és a pilóta nézőpontjából is, hogy jobbak lehessünk a következő futamokon.”

„Fontos dolgok ezek, tehát én nem állom útját. Én a csapatra és a pilótára hagyom, hogy ezt megbeszéljék és eldöntsék.”

Vettel nem tudott választ adni arra, hogy miért torpant meg az előrelépése az első silverstone-i futam óta, de abban reménykedik, hogy a spanyol pályán sikerül fordítania szerencséjén.

„Két versenyünk volt ugyanazon a helyen, és én a múlt hét szombat délelőttjétől nem tudtam semmilyen előrelépést tenni. Ez az, ami szemet szúr nekem” – mondta Vettel.

„Most természetesen jön a következő futam a jövő héten, nem itt leszünk, hanem egy másik pályán, tehát meglátjuk, hogy mit tehetünk. Csak remélni tudom, hogy jobb tempóval rukkolunk majd elő.”

Vettel azt is elmondta, hogy bár egyértelműen lassabb volt csapattársánál a legutóbbi két nagydíjon, neki nem igazán voltak tiszta versenyei, beragadt a forgalomba, és hátrébbról is rajtolt. Most abban bízik, hogy előbb-utóbb lesz egy simább hétvégéje, és akkor az eredmények is egyértelműbbek lesznek majd.

