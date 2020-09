A Ferrari visszavonja a Racing Point elleni fellebbezését, ha…

A Ferrari egyike volt azon csapatoknak, akik végül beadták fellebbezésüket az FIA Racing Point másolási ügyében hozott ítélete ellen. A McLaren, a Williams és a Renault már visszavonta ezt, így már csak a maranellói alakulat áll szemben a rózsaszínekkel.

A másik oldalon viszont a Racing Point is fellebbezést nyújtott be, hogy tisztázni tudja saját nevét, így a jelenlegi állás szerint az ügy az FIA Nemzetközi Döntőbírósága elé fog kerülni.

Még több F1 hír: Bottas nyitott az élen, a Hondák az első hatban, a Ferrari ismét sehol

Ugyan még nem zárult le a huzavona, az FIA már biztosította a csapatokat, hogy erőfeszítéseket fog tenni annak érdekében, hogy megakadályozzák az egyértelmű autómásolást a csapatok közötti együttműködés, valamint a fényképek alapján történő fordított mérnöki tevékenységek kihasználása révén.

A felügyelőtestület jelenleg is dolgozik a kezdeti új szabályokon, melyek 2021-ben kerülnek bevezetésre, ha elfogadja őket a Motorsport Világtanács is. A Ferrari fellebbezése továbbra is él, de a csapat jelezte, hogy visszavonja azt, amint elfogadják ezeket az új szabályokat.

„Megerősítettük az óvásunkat, és fellebbeztünk a felügyelők ítélete ellen. Ennek az az oka, hogy teljesen meg vagyunk győződni arról, hogy amit a Racing Point csinált, az nem helyes. Úgy hisszük, hogy ez a sportunk elvei ellen van, és nem történhet meg ilyesmi a jövőben” – mondta Binotto.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

„Ebből a szempontból tisztánlátást keresünk és kérünk az FIA-tól. Hadd mondjam azt, hogyha a helyére kerülnek a szabályok vagy egy technikai direktíva 2021-től, amely ellehetetleníti a másolást, akkor készen állunk visszavonni a fellebbezést.”

Binotto elmondta, hogy neki nincsen problémája azzal, ha mások autóit hagyományos módszerekkel, például fotók alapján tanulmányozza valaki.

„Megnézve a versenytársakat, próbáljuk megérteni, hogy mit csinálnak, próbáljuk tanulmányozni az autóikat; ez mind része az F1 történelmének. Ebben nem látok semmi rosszat. Egy teljes dizájn lemásolása viszont már más kérdés, mert az már szellemi tulajdonnak minősül.”

„Ha én lettem volna a Mercedes helyében, akkor óvtam volna, mivel valaki lemásolt engem. A fényképezés mindig is megvolt, abban nem látok semmi rosszat” – zárta a Ferrari csapatfőnöke.

2020-as Ferrari F1-bemutató