A Ferrari vezetősége részéről teljes a bizalom Mattia Binottóban

A Ferrari, mint gyártó, természetesen szintén megérezte a koronavírus-járvány hatásait, de a problémák a forma-1-es csapatra is átterjedtek. Az istálló hét futam alatt 61 pontot szerzett, ami a legalacsonyabb pontszámuk 2009 óta, Louis Camilleri, vezérigazgató is elismerte a New York Timesnak adott interjújában, hogy nehéz szezonjuk van.

Könnyű lenne személyi változtatásokkal orvosolni a dolgot, főleg a vezetők között, ezt már többször is megtették az utóbbi években. Mattia Binotto 2019. januárjában lett kinevezve, ő a negyedik vezére a gárdának, mióta Jean Todt 2007 végén elhagyta a csapatot. Christian Horner 2005 óta vezeti a Red Bullt, míg Toto Wolff 2013-ban érkezett a Mercedes élére.

Camilleri nem tervez azonban változtatást: „Meg kell, hogy mondjam, maximálisan bízom Mattia Binottóban és csapatában. Az eredmények nem feltétlenül igazolják ezt, de időre van szükségünk. Sajnos a múltban túl nagy volt a nyomás és túl gyorsan váltunk meg emberektől, egyfajta forgóajtóként, és ennek véget akarok vetni.”

„Stabilitásra és összpontosításra van szükségünk. Ha megnézzük a Red Bullnak a sikeres időszakát, vagy a Mercedest ma, a tehetségen túl az egyik legfontosabb náluk a stabilitás, márpedig ez a mi csapatunkból nagyon hiányzik.”

A Todt-korszakra mutat vissza Camilleri, amely alatt 1999-ben 16 év után első konstruktőri vb-címüket nyerték, 2000 és 2004 között pedig további ötöt adtak ehhez Michael Schumacher öt egyéni címe mellett.

„Ha Jean Todtra, Michael Schumacherre és Ross Brawnra gondolok vissza, nekik is hat évbe telt, hogy azzá váljanak, amivé – egy fenomenális, győztes csapattá. Biztosítani akarom, hogy a stabilitás megmaradjon, hiába a nyomás a csapaton, ami elsősorban az olasz médiából ered, akik elég brutálisak tudnak lenni néha, fejeket követelnek, holott nem ez a megoldás. Ez nem azt jelenti azonban, hogy a csapatba nem fecskendeznénk további forrásokat.”

Csapatként 12 éve lett bajnok a Ferrari utoljára, egyéni címet egy évvel korábban szereztek. Hogy ezen segítsenek, 2015-ben elhozták Sebastian Vettelt a Red Bulltól, ahol négyszer is meg tudta nyerni a bajnokságot.

Ez az igazolás azonban pont Lewis Hamilton és a Mercedes uralmával esett egybe, így sem Vettel, sem a Ferrari nem tudott a pontverseny élén végezni. Májusban a csapat bejelentette, hogy Vettelt a szezon végén a McLarenből Carlos Sainz váltja.

„Nem volt könnyű döntés, sokat gondolkodtunk rajta. Sebastian rengeteg értéket adott a Ferrarihoz, de végül a hosszabb távú érdekeinket kellett szem előtt tartanunk.” – mondta el Camilleri, aki szerint Sainz „a jövőbeli terveikbe jobban illik” Leclerc mellett.

A vezérigazgató emellett úgy érzi, 2022-ben véget vethetnek a Mercedes dominanciájának: „Remélhetőleg 2021-ben már jobbak leszünk, mint idén. 2022-től jönnek az új szabályok, és amikor ilyen nagy technológiai forradalmak voltak az F1-ben, az mindig lehetőség volt a felzárkózásra, ez a reményünk. A tehetségünk, a munkamorálunk és az elszántságunk megvan hozzá, biztos vagyok benne, hogy megint az élbolyban fogunk küzdeni.”

