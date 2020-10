A Ferrari végre talán elindult a helyes irányba a fejlesztésekkel

Küzdelmes futamok után a Ferrari az utóbbi két nagydíjon egymásra épülő fejlesztési csomagot kezdett el bevetni. Ennek része volt egy átdolgozott orrkúp és palástelem, valamint módosított hátsó szárny és bargeboardok is.

Ezek célja nem az volt, hogy hatalmasat ugorjanak előre tempó tekintetében, ehelyett inkább arról szóltak, hogy a csapat megtalálja a helyes korrelációt a gyárban kapott adatok és a pályán tapasztaltak között, ez ugyanis nem mindig volt meg korábban.

Charles Leclerc jó kis morális lökést adott csapatának az időmérős negyedik helyével a Nürburgringen, bár a futam már nem jött neki össze annyira a rossz első etapja miatt, amely során komolyabb szemcsésedéssel szembesült. Végül a hetedik helyen hozta célba a Ferrarit.

A korábbi helyszíneken látott elég komoly szenvedés után Binotto most elmondta, hogy örül annak, hogy a csapat látszólag halad előre és egyre jobban érti az autóját. „Szerintem nem vártunk nagy különbséget. Kicsi fejlesztés volt, és ezzel egészítettük ki az Oroszországban elkezdett csomagot” – mondta Binotto.

„Az volt a pozitívum, hogy visszakaptuk azokat az adatokat, melyeket a szélcsatornában és a gyárban láttunk. Ez pedig azt jelenti, hogy a jó irányba indultunk el az autóval. Lesznek még további új elemek a hátralévő futamokon, amelyek szintén fontosak lesznek.”

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

„Számunkra az a kulcs, hogy fejlesszük az autót, és ami ennél is fontosabb, hogy a jó irányba vigyük azt el.” Leclerc a Nürburgringen elmondta, hogy őt meglepte, hogy a Ferrari ennyire jól ment, mivel a pálya kialakítása és a hideg körülmények eredetileg nem kedveztek volna a csapatnak.

„Visszatekintve a hétvégére, szerintem van néhány pozitívum. Nem számítottam arra, hogy ennyire versenyképesek leszünk. A hideg idő ellenére is egész jó volt vezetni az autót. Ez tehát jó volt” – fejtegette a monacói.

„Az apró fejlesztések is jól vizsgáztak ezen a hétvégén. Nem jelentett hatalmas ugrást, de nem is ez volt vele a célunk. Ez egy kis lépés volt a helyes irányba. És ez is pozitív. Most már csak meg kell értenünk, hogy az első etapon miért volt annyira komoly a szemcsésedés, de azért viszonylag elégedett vagyok a hétvége alakulásával.”

