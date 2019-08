A Ferrari végre nyugodtan vacsorázhat

Ahogy azt korábban várni lehetett, a Ferrari a spái pályán fölénybe került, a belga aszfaltcsík hosszú egyenesein kijött a Ferrari motorjának teljesítménybeli előnye. Sebastian Vettel és Charles Leclerc minden szabadedzésen gyorsabb volt a riválisoknál, így nem meglepő, hogy az olaszok magabiztosan várták a szombati időmérőt is.

A Mercedesek ezúttal elmaradtak tempóban, ahogy Max Verstappen is, így a maranellóiak joggal reménykedtek kiemelkedő eredményben. A pole-t végül hatalmas különbséggel Leclerc szerezte meg, a fiatal monacói még csapattársára is több mint hét tizedet vert. Az első sorral természetesen a csapatfőnök nagyon elégedett.

"Kétségtelen, hogy boldog vagyok, most ezt kiélvezzük, mert tudjuk, hogy holnap új nap következik. De legalább a kvalifikáció jól ment, jó a tempónk. Sebastiannak is örülök, még ha őt meg is zavarta a forgalom. Az ő köre nem lett a legjobb, de megmutatta a második szakaszban, hogy mire képes" - mondta Mattia Binotto, aki természetesen kiemelte a pole pozíciót megszerző Charles Leclerc érdemeit is.

"Charles egy igazi harcos. Tudta, hogy óvatosnak kell lennie, én figyelmeztettem is, de ő azt mondta, 'Mattia, ne aggódj, mindent irányítok'. És éppen ez történt" - mesélte büszkén Binotto, aki azonban azt nem tudja, hogy a vasárnapi körülmények mennyire kedveznek majd a csapatának. "Nem hiszem, hogy a meleg jó lenne nekünk, a hőmérséklet egy nagyon fontos fontos tényező lesz. Magyarországon például túlmelegedtünk, de holnap hűvösebb lesz. Ez jobban fekszik majd nekünk."

"A versenyen azért nagyon sok faktor dönt, és még sok is addig a munka. Most a legfontosabb célunkra koncentrálunk, vagyis, hogy ne kövessünk el hibát. De ahogy már mondtam, most kiélvezzük ezt a sikert. Ma legalább koncentrálhatunk a vacsoránkra" - mondta Binotto.

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.