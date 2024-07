A Ferrari útjára kellett lépnie a Red Bull testvércsapatának is

Az RB a szezon első futamait követően a legerősebb középmezőnybéli alakulatnak tűnt, és gyorsaság terén még az Aston Martint is sikerült átlépniük. Az utóbbi időszak viszont már nem alakult ennyire jól számukra, mivel a barcelonai átfogó újítások rossz irányba terelték őket.

Kanadáig minden remekül ment, a Spanyol Nagydíjon azonban jött a már említett csomag, és a csapat hirtelen sehol sem volt. Mivel Barcelona egy triplahétvége első állomását jelentette, így nem is volt sok idejük a problémakeresésre és a változtatásokra. Ausztriában ezért lényegében össze-vissza cserélgették a régi és az új alkatrészeket az autón, hátha rájönnek a probléma forrására.

A versenyen aztán az élen állók közül néhányan gondba ütköztek, így Daniel Ricciardónak összejött a pontszerzés, de igazából Silverstone volt az a hétvége, ahol az alakulat már jobban kezdte érteni, mi a gond az újításaikkal. Laurent Mekies, az RB csapatfőnöke végül az Autosport/Motorsport.com-nak elárulta, a barcelonai csomag lassabbá tette a VCARB 01-et, ezért többnyire már visszaváltottak a korábban használt specifikációra.

A Barcelonában használt új elemek révén az RB főként a gyorsabb szakaszokon szeretett volna stabilabbá válni némi lassú tempós teljesítményvesztésért cserébe, ez azonban a valóságban nem így működött. Emellett a hátsó szárnyuk túlzottan mozgott, de azt egy ideiglenes megoldás révén végül nem vették le az autóról.

„Összességében a barcelonai fejlesztés legnagyobb részét levettük az autóról. Nem mindent, de a többségét, ez pedig teljesítményromlást eredményezett. Persze Monacóhoz és Kanadához képest gyorsulni akartunk, de helyette visszafelé mentünk. Azt már értjük, miért nem gyorsultunk tőle, de annak kapcsán vannak kérdések, hogy miért lassultunk, mert szerintünk ez történt” – kezdte mondandóját Mekies.

„Az a szép ezekben az autókban, hogy rendkívül komplexek. Minden az utolsó részleteken és apróságokon múlik, olyan dolgokon, melyekre pár évvel ezelőtt nem is figyeltünk. Mostanra már egész jól tudjuk, mit akarunk a következő csomagtól. 100 százalékig biztosan vagyunk? Nem, egyáltalán nem. Még zajlik a munka, ami időbe fog telni.”

Akárcsak a Ferrari esetében, akik Carlos Sainz elmondása alapján most két-három hónap hátrányba kerültek azzal, hogy nem működött megfelelően a legújabb fejlesztésük, az RB-nél is gondot fog még okozni ez a helyzet középtávon, mivel a problémákat orvosolni hivatott új csomag csak a nyári szünet után érkezik majd.

Ricciardo szerint az istálló egyfajta válaszút elé érkezett a rosszul muzsikáló újítások miatt. Az új padlólemez hibáinak kijavítása mellett pedig állítólag egy új koncepciójú első szárnyon is dolgoznak Faenzában, miután látták, mennyit nyert ezzel a McLaren és a Mercedes.

Mekies szerint még négy-öt futamba is beletelhet, mire megérkezik a következő fejlesztésük, hiszen most azon kénytelenek gondolkozni, miért fuccsolt be a mostani. „Amíg erre várunk, a csapat továbbra is keresni fogja, miként lehetne többet kihozni a jelenlegi autóból. Vannak még olyan dolgok az egyensúly terén, amivel nem vagyunk elégedettek, és hisszük, hogy van még benne időnyereség.”

Az RB egyébként a leggyorsabban fejlesztő csapatok közé tartozott az utóbbi időszakban, és ez tulajdonképpen a Szingapúrban tavaly bevetett csomagjukkal kezdődött. Az agresszív stratégia most viszont a visszájára sült el, de Mekies szerint ennek is megvannak az előnyei.

„Nyilván ez visszalépés, de szükséges visszalépés. Elképesztően agresszívek voltunk az autó fejlesztésével az év eleje óta. Ezért is sikerült ennyit előrelépnünk, szóval ha gyorsan futsz, akkor el kell fogadnod, hogy néha elesel. Ez segít erősebb alapokat építeni a jövőre nézve.”

A Haas az utóbbi két hétvégén nagyon felzárkózott az RB-re, ami újabb lökést ad a középmezőnyben zajló csatáknak. A csapatfőnök szerint a kis különbségek miatt azonban gyakoriak lesznek a változások az erőviszonyok terén.

„Egyértelműen a hatodik helyért harcolunk. Ez a helyzet most nem segít, mivel a Haas folyamatosan jól megy. Az Alpine eközben hol fent, hol lent. Nálunk is ez a helyzet. Eközben a silverstone-i utolsó etapon Alex Albon egyszerűen elhúzott mellettünk. Nagyon szoros most a Haasszal, és később vélhetően az lesz az Alpine-nal és a Williamsszel is, de ez is része a játéknak. Minden hétvégén változik a teljesítmény, ami azt jelenti, hogy sok múlik a kivitelezésen” – zárta a témát Mekies.

Az Aston Martin is sokat küszködött mostanság, de Silverstone-ban újra egészen jól ment nekik. A csapatvezető ennek ellenére óvatosságra int.