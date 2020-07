A Ferrari továbbra sem akarja megosztani az FIA-val kötött megállapodás részleteit

Az FIA február 28-án bejelentette, hogy lezárta a Ferrari 2019-es motorjának a vizsgálatát, és megállapodást kötöttek a csapattal, viszont az is szerepelt a közleményükben, hogy a megállapodás részleteit nem fogják nyilvánosságra hozni. Viszont utólag nem osztottak ki büntetést az olasz csapatnak.

A hírt követően a Ferrari riválisai egyáltalán nem voltak boldogok, és több információt akartak kapni arról, hogy mi szerepel a megállapodásban.

Később az FIA elnöke, Jean Todt azt mondta, nem tudták bizonyítani, hogy a Ferrari megszegte a szabályokat, és hogy a sport szabályozó szerve több információt is megosztana erről, amennyiben a Ferrari engedélyezné ezt. Az engedélyt viszont a mai napig nem kapták meg, miközben több csapat egyértelműséget várna el az ügyben.

Az Osztrák Nagydíj pénteki sajtótájékoztatóján a Ferrari csapatfőnökét, Mattia Binottót megkérdezték arról, hogy készen állnak-e a részletek nyilvánosságra hozatalára, viszont a csapatfőnök kitartott amellett, hogy ezt nem fogják megtenni, mert ezzel érzékeny technikai információkat is megosztanának a riválisaikkal.

„Szerintem a válasz egyenes. Először is, nem volt nyilvánvaló szabályszegés, máskülönben kizártak volna minket. Egyszerűen azért nem akarjuk nyilvánosságra hozni a dolgot, mert ehhez meg kellene mutatnunk a szellemi tulajdonunkat is, amely a projektünkhöz, a motorunkhoz kötődik.”

„És szerintem a paddockból senki sem akarna ilyen információkat nyilvánosságra hozni a projektükről és a terveikről. A szellemi tulajdon egy bizalmas dolog, amit meg is védünk, ezért nem akarjuk nyilvánosságra hozni.”

Binotto azt is megerősítette, hogy a Ferrari nem fejlesztette a motorját a márciusi, végül elmaradó Ausztrál Nagydíj óta.

„Ugyanaz a motor van az autónkban, amely még az Ausztrál Nagydíj idején is volt. Hosszú időn keresztül zárva volt a gyárunk, így nagyon kevés időnk volt a fejlesztésekre. Semmi újat nem hoztunk Ausztriába, most pedig a motorfejlesztés be van fagyasztva erre az évre.”

„Tudom, hogy más gyártóknak megvolt a lehetőségük arra, hogy folytathassák a munkát és a fejlesztést. Ezzel tisztában vagyunk, kihasználták az előnyüket, ez a játék része. Ez azoknak a kompromisszumoknak a része, amelyeket el kellett fogadnunk a lezárások ideje alatt.” – mondta Binotto.