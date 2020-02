A Ferrari további erőforrásokat mozgósít

A Forma-1 jelentős átalakuláson megy át, 2021-ben új technikai és gazdasági szabályozás lép életbe, amelynek lényege, hogy korlátozzák a csapatok folyamatosan növekvő költségeit, és ezzel kicsit összerázzák a mezőnyt.

A költségvetési felső határ bevezetését minden csapat üdvözölte, ám szinte mindenki egyetért abban, hogy ez nem fejti ki rögtön a hatását, a kiegyenlítődésre éveket kell várni. Ennek oka, hogy az utolsó még szabályozatlan költségvetésű évben a csapatok az eddig megszokottnál is többet költenek, hogy felkészüljenek a változásokra.

A beruházások elengedhetetlenek, hiszen a jövőre életbe lépő financiális rendelkezések idején már nem lesz lehetőség olyan könnyen fejleszteni az infrastruktúrán, ez viszont rekordkiadásokat jelent minden csapatnál 2020-ban.

A Ferrari eddig is a leggazdagabb csapatok közé tartozott, amely a legtöbbet is költötte a Forma-1-ben, természetesen az olaszok is extra büdzsével futottak neki 2020-nak, ám a jelek szerint a márka semmit sem bíz a véletlenre.

Louis Camilleri az AFP-nek nyilatkozott arról, hogy az idei kihívások miatt a forma-1-es csapat plusz erőforrásokhoz juthat, a Ferrari vezérigazgatója erről egy konferencián beszélt, megerősítve, hogy a 2021-es változások jóval nagyobb terhet rónak az istállóra idén, mint az megszokott egy szezon előtt.

"2020 kritikus év az F1 számára, mert a 2021-es változások már így is jelentős többletkiadással járnak idén. Az ambíciónk pedig nem változott, mindig nyerni akarunk" - mondta Camilleri.

"Szóval be akarunk fektetni az infrastruktúrába, a forrásokba és a technológiába, miközben persze a 2020-as autó fejlesztésével is haladni kell, ahogy a szezon is zajlik majd" - mondta a vezérigazgató.

"Az új technikai szabályok, amelyek 2021-ben lépnek életbe, egy teljesen új, jelentősen különböző autó fejlesztését kívánják, és ez még további kiadást jelent, mi pedig biztosítjuk az ehhez szükséges erőforrásokat és anyagi hátteret ebben az évben" - mondta Camilleri.

