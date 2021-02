A Ferrari tesztpilótája, Callum Ilott idén GT-autókkal versenyezhet

Ilott a második helyen zárta a tavalyi Formula 2-es bajnokságot a másik Ferrari-junior, Mick Schumacher mögött, de később megerősítette, hogy idén már nem indul a kategóriában.

A vörösök még decemberben adtak hírt róla, hogy Ilott lesz az F1-es csapatuk 2021-es tesztversenyzője, ráadásul néhány pénteki szabadedzésen is autóba ülhet majd.

Ma reggel a Ferrari Versenyzői Akadémia nyolc tagjából hat jelen volt Maranellóban, hogy hivatalosan is megkezdjék a 2021-es programot. A Ferrari megerősítette, hogy mivel készülnek a juniorjaik számára.

A bejelentés részeként a csapat elmondta, hogy Ilott „több futamon is a helyszínen lesz” az F1-ben, mielőtt felfedték volna, hogy sportautós futamok is várnak rá. „A Cambridge-ből érkező fiatal továbbra is élvezni fogja a versenyzés izgalmait, mivel részt vesz majd a GT-programunkban egy Ferrari volánja mögött néhány igen híres viadalon.”

A brit korábban még nem versenyzett hasonló autókkal, de nem ő lenne az első példa arra, hogy a Ferrari beveti egyik juniorját a GT-versenyzésben. Antonio Giovinazzi például 2018-ban részese volt az AF Corse felállásának, és a GTE-Pro kategóriában indult a Le Mans-i 24 óráson is.

A Ferrari eközben természetesen Robert Svarcman és Marcus Armstrong révén továbbra is képviselteti magát az F2-ben. Ők ketten a második szezonjuknak vághatnak neki a sorozatban. Svarcman célja a bajnoki cím megszerzése lesz a Prema istállójával, míg Armstrong a DAMS-nál folytatja, és „minden eddiginél elhivatottabb, hogy az élmezőnyben harcoljon”.

Arthur Leclerc, aki az F1-ben versenyző Charles testvére, idén fellép a Formula 3-ba, miközben Dino Beganovic a Regionális Formula Európa-bajnokságban bizonyíthatja tehetségét. Maya Weug és James Wharton idén lettek az akadémia tagjai.

Weugot azok után választották ki az olaszok, hogy megnyerte az FIA Girls on Track (Lányok a versenypályán) programját, és ennek köszönhetően már az F4-ben fogja folytatni, míg Wharton marad a gokartozásnál, még mielőtt fellépne valamelyik együléses kategóriába.

„Mindig is azt mondtuk, hogy az akadémia nemcsak egy iskola, amelynek célja, hogy a legjobb fiatalokat eljuttassa a Forma–1-ig, de mindenekfelett a lényeg, hogy olyan versenyzőket neveljen ki, akik egy nap majd a Scuderia Ferrarit képviselhetik az autóversenyzés top kategóriáiban” – mondta a csapatfőnök, Mattia Binotto.

„Ezt már sikerült elérnünk Charles Leclerc-rel, és örülünk annak, hogy idén egy másik pilóta is, aki velünk nőtt fel, nevezetesen Mick Schumacher, bemutatkozhat a Forma–1-ben. Callum, Robert, Marcus, Arthur és Dino már ismert nevei mellett örömmel üdvözlöm a két új tagunkat is, Maya Weugot és James Whartont.”

„Az ő érkezük azért is fontos, mert ez bizonyítja, hogy kifizetődik az az erőfeszítés, amelyet annak az érdekében teszünk, hogy a motorsport inkluzívabb legyen. Mindannyiuknak a lehető legjobbakat kívánom, és remélem, hogy fejlődni tudnak majd, és sikeres idényt zárhatnak.”

„Alázattal, elszántsággal és a tanulási iránti vággyal felvértezve vágnak bele ebbe a kalandba, de sosem szabad elfelejteniük, hogy az álmaikat követik” – hangzottak Binotto bíztató szavai a Ferrari fiataljai felé.

A Ferrari közben még azt is megerősítette, hogy Enzo Fittipaldi kikerült az európai programjukból, mivel a brazil pilóta idén már az Egyesült Államokban, az Indy Pro 2000-es kategóriában folytatja.

„Nem tudom szavakkal elmondani, hogy mennyire hálás vagyok a támogatásért, amelyet az akadémiától kaptam az utóbbi négy évben. Magammal viszem a tanultakat, és meg szeretném köszönni minden csapattagnak, hogy segítettek nekem fejlődni versenyzőként és emberként is” – mondta a búcsúja kapcsán Fittipaldi.

A Ferrari rövidfilmje Leclerc-rel a főszerepben!