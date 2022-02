A Ferrari támogatja az FIA által elképzelt új rendszert

A tavalyi szezonzárón az F1 eddigi versenyigazgatója, Michael Masi sajátosan alkalmazta a szabályokat, hogy biztosítsa az újraindítást. A hossza vizsgálatot követően arra jutottak, hogy változtatásokat kell eszközölni.

A változások között szerepelt Masi eltávolítása a pozíciójából, egy új, megosztott versenyigazgatói pozíció bevezetése, valamint egy virtuális iroda felállítása, amely segíti a nagydíjak lebonyolítását.

A változtatások egy részét már a hét elején felvázolták a csapatoknak az F1 Bizottság ülésén, és a tervet támogatta a Ferrari csapata is, amelynek csütörtöki bemutatóját részben beárnyékolta az FIA közleményének időzítése.

A Ferrari versenyzője, Carlos Sainz Jr. reméli, hogy Masi továbbra is vezető pozícióban marad az FIA-nál, jövőjét egyelőre nem erősítették meg.

„Én személy szerint minden jót kívánok Michaelnek az új szerepkörében. Biztos vagyok benne, hogy sok felelősséget kap majd, mert mi, versenyzők, és legalábbis én bízom benne, bármit is tett az utóbbi időben, az F1 érdekében tette" - mondta a spanyol.

„Üdvözlöm az új versenyigazgatókat is, és biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz feladatuk lesz. Láthattuk az elmúlt néhány évben az F1-ben, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, különösen a néhai Charlie Whiting helyének betöltése, aki hiányzik mindannyiunknak.“

„Azt is tudjuk, hogy ezt a szerepet megfelelően kell ellátni. Szóval igazából tetszik, amit az FIA elképzeléseiről látok. Remélhetőleg sportként tovább tudunk fejlődni, és a sportág szabályozása is tovább tud fejlődni, hogy az összes F1-es pilóta, de a szurkolók és a csapatok számára is nagyobb egyértelműséget teremtsen."

A Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto szerint az, hogy a vizsgálat ilyen sokáig tartott, azt mutatja, hogy mennyire bonyolult a helyzet az FIA számára.

„Ami Abu Dhabiban történt, azt már hónapok és hetek óta túlbeszélték és túlelemezték. Azt hiszem, az, hogy ilyen sokáig tartott, szerintem jól mutatja az ügy bonyolultságát is. Őszintén szólva úgy gondolom, hogy csak javulni tudunk. És ha van tanulság, akkor azt gondolom, hogy változtatásokra volt szükség, és ezek mellett döntöttek. Támogatni fogjuk.“

„Azt hiszem, ami fontos, és ez az, amire valóban törekszem, az az FIA teljes függetlensége a döntésekben. Szerintem ennek így kell lennie a döntésekben és abban, ahogyan felépítik magukat. Úgy gondolom, hogy a teljes függetlenséghez bizalomra van szükség, és mi a Ferrari teljes mértékben megbízunk bennük“ - tette hozzá.

Charles Leclerc szerint a Masi kirúgásáról szóló döntést az FIA-nak jó okkal kellett meghoznia.

„Nagyon tisztelem Michaelt és mindent, amit tett. Az elmúlt években nehéz helyzetben volt, különösen Abu Dhabiban nyilvánvalóan. Egy ilyen befejez mindig ellentmondásos lenne. De az FIA meghozta a döntését, és sokkal több információval rendelkezik, mint én itt. Szóval teljes mértékben bízom benne, hogy ez a helyes döntés, és ezzel megyünk tovább."

