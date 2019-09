A Ferrari szerint nemcsak a motorerő miatt nyertek Spában és Monzában

A Ferrari rajongóinak nagyon sokat kellett várniuk a Ferrari első győzelmére az idei szezonban. Ez azonban Belgiumban megtörtént, ahol Charles Leclerc megszerezte a várva várt győzelmet, ami egyúttal az első is volt számára a Forma-1-ben. A monacói Monzában is megismételte ugyanezt, ám ezúttal nem számíthatott Sebastian Vettel segítségére, aki két nagy hibát is vétett, melyeknek a végén még csak pontot sem szerzett.

Még több F1 hír: „Enzo Ferrari büszke lenne Leclerc-re”

Mattia Binotto közben igyekszik az aerodinamikai osztályt is dicsérni, mert szerinte nemcsak a motorerő miatt nyertek a belga és olasz pályán, így azt gondolja, hogy a következő helyszíneken is elég versenyképesek lehetnek a Mercedes és a Red Bull ellen.

„Vannak olyan pályák, mint például a következő, ahol a motor talán nem olyan fontos, de azt hiszem, a monzai győzelmünk kapcsán nemcsak az erőforrásunk miatt mondhatunk köszönetet, mert ugyan megkaptuk a kellő sebességet az egyenesekben az új egység által és az erőt adott nekünk, az aerodinamikai osztályt is dicséret illeti, mert hatékony alacsony leszorítóerőt tartalmazó csomagot készítettek, mely már Belgiumban is jónak bizonyult.”

„Természetesen ez a sebesség nemcsak az egyenesekben volt meg, ami nem kizárólag a motorhoz vezet, hanem egyúttal az aerodinamikai csomaghoz is. Tudtuk, hogy ezek azok a pályák, ahol versenyképesek lehetünk, ugyanakkor mindez nem volt magától értetődő, de természetesen Spa és Monza is egy motorérzékeny helyszín a hosszú egyenesekkel, amik fontosak számunkra.”

„Fontos számunkra az is, hogy egy lehetőséget se hagyjunk ki, ellenben a szezon első részével, ahol sajnos ezt több alkalommal is megtettük és tény, hogy ezen a két futamon mindezt kihasználtuk az autónk erősségeivel, ami nagyon boldoggá tesz bennünket, de ezzel még nem ért véget a munka, mert nem tartunk ott, ahol lenni akarunk.”

„Mi lesz a következő futamokon? Szerintem lehet olyan jó, mint a szezon első része. Olyan futamok lesznek, mint Németország, Kanada és Baku volt, ahol továbbra is versenyképesek lehetünk és ahol az autónk gyengeségei nem adnak lehetőséget a győzelemre, de mindezt nehéz kitalálni, hogy melyik aszfaltcsík is lesz az.”

„Úgy gondolom, fontos továbbfejlesztenünk az autót és megértenünk azt, hogy hogyan tudjuk megteremteni a legjobb egyensúlyt és a versenyzőinknek a lehető legjobb lehetőséget biztosítsuk, amikor megérkeznek.”

A hétszeres F1-es világbajnok mindig is imádta a sebességet, és egészen a balesetéig sokat motorozott, néha versenymotorokkal is. Ezúttal egy 2008-as felvételt mutatunk be erről.