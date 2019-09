A Ferrari szerint nem valószínű, hogy még idén beérik a Mercedest aerodinamikai téren

Noha a Ferrari győzelemmel távozott a Belga Nagydíjról, és jó esélye van rá, hogy hazai pályáján is hasonló eredményt érjenek el, a csapat tudja, hogy az SF90 továbbra is gyengélkedik a jelentős mértékű tapadást igénylő pályákon.

Az olasz istálló reménykedik benne, hogy 2020-ra ezen a területen is sikerül eltüntetni a hátrányukat a Mercedeshez képest, ám Mattia Binotto azzal is tisztában van, hogy erre a drasztikus lépésre az idei szezonban már aligha kerül sor.

„Nyilvánvalóan van némi eltérés a Mercedes és a mi autónk karakterisztikája között. A mi részünkről teljesen egyértelmű, hogy tapadásgondokkal küzdünk bizonyos területeken, és ez az, ahol a siker érdekében javulnunk kell”, nyilatkozta Binotto, mikor a két csapat autójának különbségeiről kérdezték.

„Minden egyes olyan pályán, ahol sok a kanyar, a tapadás kiemelt fontossággal bír, mint ahogy a maximális leszorítóerő is, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy gyors legyél. A legnagyobb gyengeségeink az ilyen pályákon kerülnek felszínre.”

„Hogy képesek vagyunk-e orvosolni ezt a szezon végéig? Nem hiszem, mert a különbség túl nagy. Tudunk-e javítani a helyzeten? Ebben már sokkal jobban bízom, hiszen épp ezen dolgozunk."

Charles Leclerc, Ferrari SF90 Fotó készítője: Simon Galloway / Sutton Images

”Noha a Ferrari jelenleg is komoly energiát öl abba, hogy javítsák az idei autó aerodinamikai tulajdonságait, Binotto szerint mindez nem megy a jövő évi autó fejlesztéseinek rovására."

„Túl sok energiát fektetünk az idei évbe? Valójában már a jövő évre koncentrálunk, ezért is szeretnénk megoldást találni az idén jelentkező problémákra. Most, hogy a szabályok többé-kevésbé változatlanok maradnak, bármit is csinálunk ebben a szezonban, az szinte biztos, hogy a hasznunkra válik majd a következőben. Igen, a különbség túl nagy, és nem fog egyik pillanatról a másikra eltűnni, de remélhetőleg közelebb tudunk zárkózni.”

