A Ferrari szerint már tavaly elvesztették az idei címet

A Ferrari általában nagyon erős a téli időszakokban, de azok a számok a legtöbb alkalommal igencsak megtévesztőek. Egyrészt senki sem szeretné megmutatni a valódi erejét, másrészt mindenki más programokon tesztel, valamint az autók folyamatosan fejlődnek, és az első futamokon teljesen más pályák várnak az istállókra, mint a barcelonai aszfaltcsík, ahol ezek a tesztelések zajlanak. A körülményekről pedig még nem is beszéltünk.

Nagyon sok tényező játszik szerepet abban, hogy egy autó igazán versenyképes legyen. Önmagában a nyers tempó még nem jelent címet, mivel a csomagnak nagyon jó gumikezeléssel is rendelkeznie kell. A Ferrari a szezon első felében ebben különösen rossz volt.

Mattia Binottót megkérdezték Abu Dhabiban, hogy min és hol mehetett el számukra idén a bajnokság a címvédő Mercedes ellen. A csapatfőnök kissé meglepő módon azt mondta, hogy ha a szívükre teszik a kezüket, akkor ez a harc már tavaly eldőlt az SF90 tervezésénél.

„Azt hiszem, ezt az előző évben vesztettük el, amikor az autót terveztük, mivel nem voltunk olyan versenyképesek a szezon kezdetén. Ennek pedig okai vannak. Tehát azt gondolom, hogy az autó projektje nem volt elég jó a kezdetekkor.”

„Ha megnézzük a fejlesztési szintünket, akkor azt mondhatjuk, hogy az általában véve nem volt olyan jó, mint a versenytársunknál. Szóval azt hiszem, ez az, amin múlt a dolog. Ez egy kemény év volt, és sok tennivalónk van.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, and Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, spray Champagne on the podium Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images

„Átalakítottuk és átszerveztük a csapatot, de azt hiszem, hogy időközben mindig megpróbáltunk foglalkozni és javítani az autóval. Az idény második felében ezt meg is csináltuk, legalábbis egy bizonyos szinten, de most a szezon véget ért, és inkább már a következőre tekintünk.”

A nyári szünet után a Ferrari valóban nagyon erős volt, és sorra szerezte meg a rajtelőségeket, de az utóbbi pár futamon valami megtört. Az amerikai hétvége óta különösen nagy a visszaesés. Az volt az a bizonyos nagydíj, ahol az FIA technikai direktívákat adott ki a motorhasználat kapcsán, amit újabbak követtek Brazíliában.

„Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Mercedes Japánban egy új csomagot mutatott be, és az is igaz, hogy a Red Bull is fejlődött, addig mi itt Abu Dhabiban soha nem voltunk olyan erősek. Ez a pálya nemigazán fekszik nekünk.”

„Maga a kérdés azonban minden bizonnyal az elemzésünk része. Ki kell elemeznünk ezeket a dolgokat a következő napokban, mert a terv szempontjából úgy tűnik, hogy az utóbbi futamokon vesztettünk a teljesítményünkből.”

„Elemezni fogjuk a dolgokat, Abu Dhabi kapcsán is, ami ismét nagyon specifikus, de még sokat kell tanulni arról, hogy miért nem is nem voltunk olyan versenyképesek az utóbbi nagydíjakon, vagy miért lehet az, hogy az új gumikkal és a futam elején követni tudjuk a többieket, de ugyanezt a kopottabb abroncsokon már nehezebb számunkra megtenni. Nincs válaszom most erre, de tudom, hogy sok elemzés és tanulás van még hátra ezzel kapcsolatban.”

