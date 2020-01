A Ferrari szerint Ausztráliában nem lesz első számú versenyző

A Ferrari 2019-es idényét alapjaiban határozta meg a két versenyző viszonya, Sebastian Vettel ugyan egy kevésbé rutinos partnert kapott, aki viszont nem volt hajlandó bevállalni a második számú versenyző szerepét.

Charles Leclerc az elejétől határozottan szerepelt, és végül kettejük párharcából ő jött ki győztesen, legalábbis a szezon végén a monacói megelőzte német csapattársát. Azonban kettejük torzsalkodása nagyon sokba került a Ferrarinak, amely azonban így sem változtatott.

Sőt, Leclerc már meg is kapta új szerződését, karácsony előtt 2024 végéig szóló szerződést kötött a Ferrarival, ez is jelzésértékű. Az olaszok a jelek szerint inkább a fiatal monacóira építenék a jövőt, de Vettel is számíthat új szerződésre.

Legalábbis Mattia Binotto elmondása szerint, a csapatfőnök ugyanis már korábban jelezte, hogy hamarosan Vettellel is leülnek tárgyalni. Ugyanakkor legújabb nyilatkozatában azt sem tagadja, hogy Vettel új szerződésének aláírására van még idő.

"Nem látok semmiféle nyomást ezen a téren. Seb a Ferrari része, dolgozni fogunk vele, hogy kiderítsük, hogy mit szeretne ő a jövőben, mit tervezünk mi, mi az, amivel még nem végeztünk" - mondta Binotto.

"De mi hiszünk abban, hogy Vettellel és Leclerc-rel a mezőny legjobb párosa a miénk. Van időnk a tárgyalásokra Seb jövője kapcsán" - mondta a Ferrari első embere, akinek rengeteg fejfájást okozott tavaly a két versenyző rivalizálása.

Ráadásul a Ferrarinál letettek arról, hogy sorrendet alakítsanak ki a pilóták között, legalábbis egyelőre. "Ausztráliába úgy fogunk érkezni, hogy nem lesz első számú. Amikor a szezon kezdődött tavaly, a helyzet teljesen más volt, mert akkor még egy tapasztalatlan versenyzőnk volt" - emlékeztetett a tavalyi helyzetre Binotto.

